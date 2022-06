Della Torre giura sulla Costituzione e dà il via al suo secondo mandato da sindaco

E' iniziato ufficialmente ieri sera, mercoledì 29 giugno 2022, in una aula consigliare affollata, il secondo mandato da sindaco di Sulbiate di Carla Della Torre.

Il primo cittadino, premiato dagli elettori alle elezioni del 12 giugno scorso, ha giurato sulla Costituzione con la fascia tricolore sulle spalle. Una prima assemblea a dir poco frizzante che ha alternato momenti intrisi di "liturgia istituzionale", come l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco con la fascia tricolore, la costituzione dei gruppi consiliari con la relativa nomina dei capigruppo e l’elezione della commissione elettorale ad altri decisamente più piccati, come i discorsi affrontati in aula dal sindaco e dal leader dell'opposizione Davide Brambilla.

La squadra di Giunta

Tutto secondo pronostico e secondo quanto anticipato martedì dal Giornale di Vimercate. Nessuna sorpresa sul fronte delle nomine dei "nuovi" assessori da parte di Carla Della Torre, riconfermata sindaco per il secondo mandato in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno. Tre assessori su quattro restano al loro posto, con qualche ridistribuzione delle deleghe. Per il ruolo di vicesindaco il primo cittadino si è affidata nuovamente a Guglielmo Stucchi, 65 anni, a cui sono state affidate le deleghe a Habitat, Urbanistica, Territorio e Viabilità.

Conferma anche per Angela Valery Bertolini, 43 anni, che si occuperà di Bilancio, Programmazione e Tributi. Resta al suo posto anche Matteo Dosso, 33 anni, assessore ad Ambiente, Sviluppo sostenibile ed Ecologia, Attuazione 2020, Parti opportunità. L’unica novità riguarda, invece, l’assessorato all’Istruzione, Cultura, Sport e Politiche giovanili che il sindaco ha affidato a Chiara Fasolato, 37 anni, membro dell’associazione Sant’Ambrogio. Fasolato che prende il posto nell’Esecutivo che era stato nel precedente mandato di Elena Zoia (che si era occupata di Bilancio).

Sivverini e Brambilla i capigruppo

Vincenzo Sivverini, consigliere di maggioranza, ricoprirà l'incarico di capogruppo per la civica "Per Sulbiate", mentre Davide Brambilla è stato nominato capogruppo della minoranza.

Accanto a Sivverini, ricordiamo, siedono in Assise anche: Erica Crespi, Miriamo Cavenago, Lorenzo Stucchi oltre al sindaco e agli assessori Dosso, Bertolini, Stucchi e Fasolato.

Accanto a Brambilla invece troviamo Daniela Mattavelli, Federico Stucchi e Roberto Colnaghi.

Il discorso del sindaco

"Ringrazio i consiglieri comunali eletti e i dipendenti comunali - ha esordito Della Torre - Noi ci facciamo carico della responsabilità derivante dal voto. A voi cittadini il compito di accompagnarci alla guida comune con suggerimenti, critiche costruttive e disponibilità a partecipare alle varie commissioni. Siamo una comunità, non perdiamo la capacità di sognare. A tutti i consiglieri dico: continuiamo questo viaggio insieme perchè la buona politica è possibile se tutti ci impegnamo".

Il saluto del capogruppo di Più Sulbiate

"E' un onore per me sedere in questo Consiglio Comunale a rappresentare la Lista Civica Più Sulbiate e, soprattutto, gli 876 Cittadini che lo scorso 12 giugno hanno dato la loro preferenza alla novità e al cambiamento che questa Lista vuole incarnare - ha sottolineato Brambilla - Li ringraziamo per la fiducia che hanno riposto nelle persone che si sono candidate e per avere condiviso il nostro progetto, ma li vogliamo ringraziare anche per non avere rinunciato ad esercitare un diritto fondamentale della nostra democrazia, qual è il diritto di voto. Sappiamo, infatti, che l’astensionismo si è confermato a livelli molto alti, con il 46% dei sulbiatesi aventi diritto al voto che hanno rinunciato a presentarsi alle urne. Questo significa, Sig. Sindaco, che Lei avrà l’arduo compito di rappresentare una cittadinanza che per il 29% ha voluto darle una seconda occasione, ma per il 25% ha scelto l’alternativa (Più Sulbiate) e per il 46% ha manifestato una generale sfiducia, o, quantomeno, disaffezione, verso la politica (è impossibile conoscere le reali motivazioni dell’astensione, ma è verosimile che sia questa la ragione prevalente). Di conseguenza, per essere veramente il Sindaco di tutti, dovrà tenere conto di questi numeri significativi e avere un supporto più ampio, almeno prendendo in considerazione il parere del nostro Gruppo Consiliare, che rappresenta una buona parte della popolazione che ha espresso -attraverso le urne- una volontà di cambiamento".

