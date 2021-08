Dal Comune la Dote sport per bambini e ragazzi

Il Comune propone la Dote sport, un contributo di cento euro destinato alle famiglie per promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi iscritti a corsi e associazioni nella prossima stagione agonistica.

Cento euro con la Dote sport

Dall’Amministrazione comunale di Seregno un contributo destinato alle famiglie per promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi e coprire, almeno in parte, il costo d’iscrizione alle associazioni o alle società sportive dilettantistiche sportive del territorio. L'anno scorso erano stati stanziati dei contributi comunali nel periodo del lockdown.

Contributo per gli under 17

Dote Sport è l’iniziativa promossa dal Comune riservata ai residenti di età compresa fra 6 e 17 anni, iscritti a un corso o un’attività sportiva nella prossima stagione agonistica (per almeno sei mesi). Il contributo di cento euro sarà erogato una tantum, attraverso una graduatoria stilata sulla base delle domande pervenute. I dettagli del provvedimento sono pubblicati sul sito del Comune.

La Dote per i meriti sportivi

Fra i requisiti per partecipare al bando ci deve essere un reddito Isee familiare non superiore a 20mila euro. La scadenza per la presentazione delle istanze all’Ufficio Protocollo del Comune è fissata a lunedì 15 novembre 2021. Il Comune di Seregno prevede anche dieci doti di duecento euro ciascuna per i ragazzi in possesso dei requisiti di accesso al bando che abbiano raggiunto anche particolari risultati sportivi nelle federazioni sportive nel corso delle competizioni a carattere nazionale e regionale.