E' ufficiale: a Nova Milanese è ballottaggio tra Maggi e Pagani. Si torna alle urne il 28 e 29 maggio: i commenti dei candidati di Centrodestra e Centrosinistra

A Nova Milanese si va al ballottaggio

A Nova Milanese è stato uno scrutinio particolarmente lungo che si è concluso solo alle 22,45 di lunedì 15 maggio con i risultati ufficiali di tutte le 24 sezioni. Che si sarebbe andati al ballottaggio tra il sindaco uscente Fabrizio Pagani (Centrosinistra) ed Elena Maggi (Centrodestra) si era capito già intorno 19,30: quando man mano che i rappresentanti di lista arrivavano con i dati ufficiosi raccolti nelle varie sezioni durante lo spoglio e il risultato di Pagani continuava a oscillare tra il 49 e poco più del 50%.

Pagani non ce l'ha fatta per pochi voti

Il sindaco uscente ci è andato molto vicino a vincere al primo turno ma non è riuscito a sfondare il muro del 50% per una manciata di voti. A scrutinio concluso ha raccolto 4.351 preferenze (49,39%) contro le 3.697 di Elena Maggi (41,97%). Andrea Romano della lista civica Noi con Andrea Romano sindaco ha invece portato a casa 761 voti (pari all'8,64%). Come cinque anni fa Fabrizio Pagani andrà nuovamente al ballottaggio e anche stavolta Romano avrà il ruolo di ago della bilancia.

Il commento di Elena Maggi

Il commento di Fabrizio Pagani