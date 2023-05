Elezioni a Nova Milanese: Pagani in vantaggio ma c'è aria di ballottaggio

Segui gli aggiornamenti live su primamonza.it e sui canali social.

I candidati sindaco in attesa dello spoglio

Foto 1 di 3 L'attesa dei risultati nella sede della Lega Foto 2 di 3 L'attesa dei risultati nella sede del Pd Foto 3 di 3 L'attesa dei risultati nella sede di Noi con Andrea Romano

Ore 18,05 Dati ufficiali, 4 sezione scrutinate su 24 Fabrizio Pagani 637 voti (48,33%), Elena Maggi 569 (43,17%), Andrea Romano 112 voti (8,53%)

Ore 18 Su 12 sezioni scrutinate su 24 Fabrizio Pagani è in testa, a soffio dal 50% ma non riesce a superarlo. C'è ancora aria di ballottaggio

Ore 17.10 Altre sezioni scrutinate, Fabrizio Pagani continua a reggere il vantaggio ma è ancora sotto il 50% quindi non si può ancora dire se si andrà al ballottaggio. Salgono a tre i seggi un cui è in cui è avanti Elena Maggi

Ore 16.50 Nel seggio 3 di via Biondi (dati ufficiosi) Elena Maggi in vantaggio con 145 voti, Fabrizio Pagani con 137 voti, Andrea Romano 15 voti

Ore 16.40 Prime tre sezioni scrutinate (dati ufficiosi): aumenta la forbice, Fabrizio Pagani in vantaggio al 49% Elena Maggi intorno al 41%

Ore 16.20 Dalle prime indiscrezioni e dalle dichiarazioni di alcuni rappresentanti degli schieramenti, Pagani e Maggi sono alla pari

Ore 15.40 Arriva il dato dell'affluenza definitiva. Ha votato il 49.73% degli aventi diritto con 8.975 votanti, inferiore a quella del 2018. Allora era stata del 52,91%

Elezioni amministrative a Nova Milanese: le urne si sono chiuse pochi istanti fa alle 15 ed è iniziato lo spoglio delle schede elettorali nelle 24 sezioni in cui si è votato ieri e oggi, lunedì 15 maggio. Gli aventi diritto al voto sono 18.047. Alle 12 di ieri, domenica, l'affluenza è stata dell'11,47%. Alle 19 la percentuale è salita al 31,35% e alle 23 al 38,84%. Il dato è il più basso dei Comuni al voto in Brianza in questa tornata elettorale.

Gli sfidanti alle elezioni

Nelle elezioni comunali sono tre gli aspiranti sindaco (in ordine alfabetico): Elena Maggi, candidata del Centrodestra, sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Fabrizio Pagani, primo cittadino uscente appoggiato da Partito Democratico e liste civiche Nova Oggi Domani, Vivere Nova e Cuore a sinistra per Nova, Andrea Romano in corsa con la lista civica Noi con Andrea Romano.