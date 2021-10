Elezioni 2021, Biassono riconferma Luciano Casiraghi

Lega in trionfo

Il sindaco uscente del carroccio (sostenuto da FI e Fratelli d'Italia) stacca di oltre 200 voti la candidata del centrosinistra.

Biassono riconferma Luciano Casiraghi, sindaco uscente e candidato per il centrodestra.

Vittoria e bis per il sindaco uscente Luciano Casiraghi (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia). Niente da fare per gli sfidanti: Angela Galbiati (centrosinistra), Alessandro Bianchi, ex capogruppo della Lega in Aula e candidato della lista "Biassono nel cuore" e per Francesco Romeo.

Casiraghi ha ottenuto 2487 preferenze, contro le 2275 di Angela Galbiati. Nettamente staccati Bianchi e Romeo.

"E' la vittoria della squadra", il primo commento di un soddisfatissimo Casiraghi.