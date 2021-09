Elezioni comunali, comizio di Salvini a Biassono

Il leader della Lega, Matteo Salvini, farà un comizio a Biassono a sostegno della candidatura del sindaco uscente Luciano Casiraghi. L'appuntamento è in programma mercoledì, alle 18.45, in piazza Italia.

Salvini a Biassono

Il senatore farà tappa a Biassono per sostenere la lista "Centrodestra per Casiraghi sindaco", presentata mercoledì scorso al centro sportivo di via Parco. Impegno, continuità e futuro è lo slogan della squadra di centrodestra che, alle prossime elezioni, si presenterà per la prima volta unito. "Il punto di incontro è stato la figura di Luciano Casiraghi -ha spiegato il segretario locale della Lega e candidato nella lista, Davide Erba - In questi cinque anni si è dato da fare tantissimo, ha dovuto gestire una pandemia mondiale e si è sempre speso tanto. E' stato un punto di riferimento per i biassonesi. Sarà una compagna elettorale molto difficile: ci sono state delle incomprensioni con alcuni esponenti della Lega, che si sono allontanati e con i quali non è stato possibile trovare un dialogo. La nostra è la squadra del rinnovamento e del futuro, le cose più importanti per noi sono l'onestà e la concretezza. Chi è della Lega si candida con la Lega".

L'intervento di Corbetta

"E' bello essere qua a Biassono, un Comune invidiato da tutti perché è un vero gioiellino, ad esempio per quanto riguarda la cura del territorio - ha aggiunto il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta - Un paese che è sempre stato governato bene. In quest'anno e mezzo di difficoltà e pandemia mi è capitato spesso di venire a Biassono: con il sindaco siamo andati insieme a chiedere finanziamenti per la ristrutturazione della caserma dei carabinieri, fondamentale presidio sul territorio. Ho avuto il piacere di visitare una multifactory e di partecipare a una vendemmia, retaggio dei tempi passati. E poi ancora la manifestazione Vinissimo. Tutte le settimane c'è un evento. Segno di una buona Amministrazione che si ritrova in Luciano e in questa squadra. La continuità della buona Amministrazione unita all'innovazione grazie alla presenza di nuovi amici (Forza Italia e Fratelli d'Italia). Credo in questo progetto, in questa squadra e faccio appello al passaparola tra gli elettori così Biassono avrà l'Amministrazione che si merita".

Il candidato sindaco Luciano Casiraghi

"Impegno, continuità e futuro è il nostro slogan - è poi intervenuto il candidato sindaco Luciano Casiraghi - Impegno perché crediamo che quando si decide di mettersi a disposizione per i propri cittadini bisogna farlo con la serietà e la consapevolezza di dedicare parte della propria giornata alla nostra comunità. Continuità perché in 25 anni di Amministrazione abbiamo ottenuti risultati straordinari e visibili sotto gli occhi di tutti i cittadini. Futuro perché la nostra energia non è esaurita e abbiamo ancora tanto entusiasmo per affrontare le importanti sfide che Biassono avrà di fronte a sé nei prossimi anni".

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 21 settembre 2021.