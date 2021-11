L'annuncio

Il progetto è promosso dal Partito democratico e da tre liste civiche.

In vista delle elezioni amministrative dell'anno prossimo, a Cesano Maderno i gruppi di maggioranza e Passione Civica annunciano l'avvio di un percorso "civico e democratico".

Elezioni 2022 a Cesano: è nato il polo "civico e democratico"

Salute, ambiente, lavoro, cultura, mobilità, sport e nuove generazioni sono i temi al centro del percorso che ha l’obiettivo di costruire "una proposta innovativa, all’interno di un campo civico e democratico aperto a tutte

quelle realtà che si riconoscono in un modello di sviluppo e crescita legato ai bisogni e ai diritti della nostra comunità". In una nota congiunta, il Partito democratico e le civiche di maggioranza ViviCesano e Alleanze Civiche, insieme alla civica di minoranza Passione Civica, annunciano la nascita della nuova coalizione.

Apertura e partecipazione

Il nuovo progetto è aperto a tutte le realtà associative, i comitati cittadini e le singole persone che vogliano contribuire attivamente. E proprio in quest'ottica di apertura e partecipazione, le forze politiche che hanno deciso o decideranno di aderire si impegnano a organizzare un calendario di appuntamenti in cui discutere dei temi centrali del progetto che potranno così essere condivisi e declinati al meglio all’interno del programma amministrativo. "La stessa scelta del candidato sindaco che guiderà la coalizione alle elezioni del 2022 sarà il frutto di questo percorso partecipativo" la dichiarazione ufficiale dei referenti dei quattro gruppi, che segue di una settimana l'annuncio del sindaco Maurilio Longhin di non voler correre per il mandato bis.

