Elezioni 2024 a Barlassina, Paolo Vintani è il nuovo sindaco

Elezioni amministrative 2024 a Barlassina, dalle 14 in diretta l'aggiornamento dello spoglio. Alla chiusura delle urne, domenica 9 giugno alle 23, i votanti sono stati il 60,35 per cento degli aventi diritto, in calo rispetto alla tornata elettorale del 2019 (65,70 per cento). Per le elezioni europee, l'affluenza al voto è stata del 60,83 per cento (nel 2019 era il 66,39 per cento). I candidati sindaco sono: Daniela Morisi (Insieme per Barlassina), Claudio Trenta (Con Trenta per Barlassina) e Paolo Vintani (Barlassina Tradizione e Futuro).

