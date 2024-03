Elezioni a Bovisio, Forza Italia vuole candidare sindaco Zanierato. Dopo il "salto in avanti" di Lega e Fratelli d'Italia con l'ufficializzazione di Sartori, la risposta degli azzurri, con tanto di magliette

Si accentua la frattura nel Centrodestra di Bovisio Masciago dopo il "salto il avanti" di Lega e Fratelli d'Italia che hanno ufficializzato la candidatura del sindaco uscente Giovanni Sartori senza il benestare di Forza Italia. Gli azzurri hanno così trovato il loro candidato: il vicesindaco Massimiliano Zanierato.

"Nella serata di lunedì 11 marzo si sono ritrovati a Bovisio Masciago una cinquantina di persone, tra cittadini, professionisti ed imprenditori assieme a tutto il vertice del coordinamento provinciale e regionale, mancava l’onorevole Sorte ma era presente il suo vice Tiziano Mariani. Durante l’incontro oltre a far presente che Forza Italia a Bovisio è presente sul territorio si è ratificata la volontà di candidare il proprio vicesindaco come candidato sindaco per Bovisio" hanno spiegato i forzisti, che si sono poi fatti immortalare con indosso la maglietta con scritto “Noi ci siamo solo per Zanierato Sindaco“

All'incontro erano presenti anche il capogruppo regionale Fabrizio Figini, il coordinatore provinciale Luca Veggian e il candidato alle Europee Giuseppe Romeo.

La candidatura di Zanierato è stata annunciata alle altre forze del Centrodestra di Bovisio Masciago durante l'incontro di sabato mattina, richiesto dal sindaco Giovanni Sartori. Secondo Forza Italia, Zanierato è la persona che metterebbe d'accordo tutti:

"Tale fiducia, come dichiarato da tutti i dirigenti del coordinamento presenti, scaturisce dal fatto di aver individuato nella persona di Massimiliano Zanierato un elemento valido per la coesione ed unione del Centrodestra, con le caratteristiche ideali per ricoprire il ruolo di primo cittadino vista l’esperienza pluriennale in politica con Forza Italia, anche nei momenti difficili che il partito ha percorso. In quest’ultimo quinquennio ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco ed assessore con delega al Commercio e Attività produttive, Ecologia e gestione dei rifiuti".