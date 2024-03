Elezioni a Bovisio, Lega conferma la ricandidatura di Sartori

Elezioni a Bovisio, Lega conferma la candidatura di Sartori. La segretaria cittadina Alice Brambilla: "Con il secondo mandato si sceglie continuità e buonsenso"

La Lega di Bovisio Masciago conferma la ricandidatura di Giovanni Sartori. Dopo la notizia diffusa ieri, martedì, dal vice segretario nazionale del Carroccio sulla discesa in campo del sindaco uscente e la successiva smentita del segretario provinciale di Forza Italia, oggi, mercoledì, la sezione locale della Lega ribadisce che il primo cittadino correrà alle elezioni di giugno.

La segretaria cittadina della Lega, Alice Brambilla, precisa in una nota:

“Negli ultimi cinque anni, l'Amministrazione guidata dal Sindaco leghista Sartori ha dimostrato competenza, impegno e dedizione per il bene di Bovisio Masciago e siamo certi che continuerà a lavorare con impegno per il benessere di tutti i cittadini. Le segreterie provinciali e regionali hanno espresso unanime sostegno per un secondo mandato di Sartori. La sua candidatura alle prossime elezioni non è in discussione. La Lega è già al lavoro per garantire la continuità e impedire che il comune cada nelle mani della sinistra. Con Fratelli d'Italia condividiamo gli stessi intenti e obiettivi, e credo che anche le altre componenti del Centrodestra siano allineate con noi”.