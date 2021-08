Elezioni a Briosco, Vera Dell'Oro scioglie le riserve: "Sono io il candidato sindaco"

Briosco si è svegliata questa mattina, lunedì 23 agosto 2021, con il suo secondo candidato sindaco. L'ex assessore Vera Dell'Oro guiderà la civica di centrosinistra contro la corazzata di centrodestra del primo cittadino uscente, Antonio Verbicaro.

Vera Dell'Oro ha sciolto le riserve

La passione per la politica ereditata da papà Alberto, cinque anni da assessore a «lezione» da nomi storici della politica brioschese, la nascita di una nuova creatura politica gestita in prima persona e poco meno di due anni dall’altra parte della «barricata», seduta tra gli scranni della minoranza. Ora scende in campo da candidato sindaco Vera Dell’Oro.

37 anni, caprianese, laureata in Storia dell’Arte, insegnante alle scuole secondarie di secondo grado, sarà lei a sfidare alle urne il primo cittadino uscente, Antonio Verbicaro. Un duello che si preannuncia appassionante dato il calibro - e la tempra - dei protagonisti.

Guida una squadra nuova

L’ufficializzazione è arrivata oggi, lunedì, con la pubblicazione sui social del video di presentazione, unita all’affissione dei manifesti elettorali con un messaggio chiaro ai brioschesi: «Facciamo ripartire il Comune». La candidatura di Dell’Oro non è comunque una sorpresa: suo il nome rimasto per settimane saldamente in cima alla lista dei papabili avversari del poliziotto in pensione.

La «prof» guiderà un gruppo nuovo di zecca, Dell’Oro Sindaco, composto, dice, «da uomini e da molte donne (il che, non nascondo, mi rende felice), da ragazzi giovani che hanno voglia di mettersi in gioco», «persone professionalmente preparate, che hanno a cuore come me il futuro del nostro paese, lontani da interessi personali o di partito».

Tra questi - in attesa della lista integrale dei candidati consiglieri da presentare un mese prima delle votazioni fissate per il 3 e il 4 ottobre -, ci sarà l’avvocato Andrea Folco, due mandati da sindaco, uno da vice.