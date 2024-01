Elezioni a Burago: il sindaco Mandelli si ricandida per un terzo mandato

Il sindaco di Burago, Angelo Mandelli cala il tris. La notizia era nell’aria, ora arriva anche l’ufficialità: il primo cittadino uscente ha infatti annunciato la propria intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni in programma per il fine settimana dell’8 e 9 giugno.

Lo farà per la terza volta consecutiva: possibilità garantita dalla proposta approvata dal Consiglio dei Ministri che annulla ogni limite di mandati nei Comuni al di sotto dei 5mila abitanti.

"In accordo con il gruppo di “Impegno per Burago” ho comunicato la disponibilità a candidarmi nuovamente alla prossima tornata elettorale - le parole del sindaco Mandelli - Lo faccio perché ripongo grande fiducia nel progetto politico che abbiamo condotto sino a questo momento, ma soprattutto perché credo fortemente nella visione della Burago che abbiamo ben chiara dal momento in cui questo percorso di Amministrazione è stato avviato".