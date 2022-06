Elezioni a Lentate, dalle 14 lo spoglio: chi sarà il nuovo sindaco?

Elezioni a Lentate sul Seveso, chi sarà il nuovo sindaco tra Laura Ferrari e Marco Mondelli?

Elezioni a Lentate, affluenza al 46,37 per cento

Inizierà alle 14 lo spoglio delle schede per capire chi sarà il nuovo sindaco di Lentate sul Seveso tra Laura Ferrari (sindaco uscente, sostenuto da una coalizione di Centrodestra formata da Lega, Forza Italia Vivere Lentate e Fratelli d'Italia) e Marco Mondelli (sostenuto da una coalizione di Centrosinistra formata da Pd e Cittadini per Lentate). L'affluenza, alle 23 di ieri, domenica 12 giugno 2022, era del 46,37 per cento (contro il 52,65 per cento di cinque anni fa).

Le foto del voto di Mondelli, Ferrari ha votato a Monza (dove risiede)

Ecco le foto dei candidati sindaci mentre hanno votato. Laura Ferrari ha votato a Monza, il Comune dove risiede, che come Lentate ieri ha chiamato i cittadini alle urne per l'elezione del nuovo sindaco.

Chi sarà il nuovo sindaco? Lo spoglio in diretta dalle 14 sul nostro sito

A partire dalle 14 potrete seguire lo spoglio in diretta sul sito www.primamonza.it . I risultati definitivi dovrebbero arrivare entro la serata. Invece da domani, martedì, con il Giornale di Seregno, troverete un ampio speciale con l'analisi del voto in tutti i Comuni al voto per eleggere il Consiglio comunale e le dichiarazioni dei vincitori e degli sconfitti.