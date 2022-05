Elezioni a Lentate: martedì sera il faccia a faccia del Giornale di Seregno e Confartigianato

Elezioni amministrative a Lentate sul Seveso: martedì 31 maggio 2022 il faccia a faccia organizzato dal Giornale di Seregno e Apa Confartigianato.

Elezioni a Lentate, martedì sera il faccia a faccia

Vi aspettiamo martedì 31 maggio, a partire dalle 21, nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado (via Giovanni XXIII, 32) per il faccia a faccia organizzato dal Giornale di Seregno e da Apa Confartigianato tra i due candidati sindaci in corsa alle elezioni amministrative del 12 giugno.

A confronto Laura Ferrari e Marco Mondelli

Laura Ferrari (Centrodestra) e Marco Mondelli (Centrosinistra) parleranno dei loro progetti per la città, rispondendo alle domande legate ai programmi, alle questioni più significative riguardanti Lentate e ai problemi che ancora vanno risolti. Sarà anche l’occasione, grazie ad Apa Confartigianato, di confrontarsi sugli aspetti relativi alle attività economiche e alle piccole imprese del territorio. L’ingresso è libero. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta su Facebook sulla pagina Prima Monza.