Il sindaco uscente, Alberto Rossi, è pronto a fare il bis. Gli elettori di Seregno hanno scelto la continuità.

Elezioni a Seregno: è Alberto Rossi il vincitore

Il riconfermato primo cittadino è arrivato in Sala Gandini alle 18.45, accolto dal corteo festante con bandiere e cori dei suoi sostenitori. In Sala, il grazie "alla famiglia, agli amici, alla squadra che ha sempre creduto in me, mossa dallo stesso amore e dalla stessa passione per la nostra città: è il segno che in una dimensione locale, quando c'è lo stile dell'ascolto, del mettersi a disposizione di un progetto civico, si riescono a fare grandi cose".

Le prime parole del sindaco Rossi

Il sindaco si dice felicissimo per il risultato largamente superiore alle aspettative. Non c'è stato dubbio sull'esito elettorale già dal primo pomeriggio: nettissimo il vantaggio di Rossi sugli sfidanti.

