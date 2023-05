Elezioni a Seregno in diretta: prime indiscrezioni, Rossi avanti

Ore 15.54: Dalle prime sezioni scrutinate, e dalle dichiarazioni di alcuni rappresentanti dei diversi schieramenti, arrivano le prime conferme. I voti per Rossi, candidato sindaco del Centrosinistra, superiori a quelli del principale sfidante, Giacinto Mariani del Centrodestra.

Ore 15.40: Filtrano le prime indiscrezioni dai seggi elettorali. Secondo i primi riscontri, ancora da confermare, nei consensi sembra avanti Alberto Rossi, sindaco uscente e candidato della coalizione del Centrosinistra.

Ore 15.13: arriva il dato dell'affluenza definitiva. Ha votato il 53,20 per cento degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale del 2018 era stata del 50,48 per cento.

Ore 15: Elezioni amministrative a Seregno: le urne si sono chiuse pochi istanti fa alle 15 ed è iniziato lo spoglio delle schede elettorali nelle 39 sezioni in cui si è votato ieri e oggi, lunedì 15 maggio. Gli iscritti al voto erano 36.614, 18.889 femmine e 17.725 maschi. Alle 12 di ieri l'affluenza è stata del 13,36% contro il 16,43% delle precedenti elezioni comunali nel 2018. Alle 19 di domenica la percentuale è salita al 35,92% e alle 23 al 43,27% (contro il 50,48% della tornata precedente).

Gli sfidanti alle elezioni

Nelle elezioni comunali sono cinque gli aspiranti sindaco (in ordine alfabetico): Luca Colombo, candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle; Giacinto Mariani che rappresenta il Centrodestra, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e lista civica Seregno Futura; Tiziano Mariani in corsa con la lista Tiziano Mariani sindaco Letizia Moratti Lista civica; Norberto Riva con la lista Per Seregno con Paragone Italexit; Alberto Rossi, sindaco uscente, in rappresentanza del Centrosinistra, sostenuto da Partito Democratico, Seregno al centro e dalle liste civiche Cambia Seregno e Scelgo Seregno.