Elezioni a Seveso: il centrosinistra punta su Malerba

Elezioni amministrative 2021 a Seveso: il centrosinistra si schiera compatto attorno a Gianluigi Malerba. Sarà lui a sfidare la candidata del centrodestra Alessia Borroni. In corsa per la carica di sindaco anche Luca Allievi, primo cittadino uscente, con la sua lista civica "Allievi sindaco".

Il centrosinistra ha scelto il candidato sindaco

Partito democratico, Lista civica Butti 2021 e Seveso Futura puntano su Gianluigi Malerba. Già segretario del circolo del Partito democratico di Seveso, oltre che vicesindaco della Giunta guidata da Giordano Cassetta, Malerba ha accettato di correre per la carica di sindaco a Seveso dopo le dimissioni dell'ex primo cittadino, il leghista Luca Allievi.

La presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale del candidato sindaco è prevista per martedì 24 agosto alle 18.30 in un luogo particolarmente significativo per Seveso, il Bosco delle Querce, in via Redipuglia: Allievi si è dimesso denunciando "moltissime zone d'ombra che riguardano la gestione delle vasche con il materiale inquinato da diossina" presenti nel Bosco. Ad affiancare il candidato sindaco alle prossime elezioni, in rappresentanza di tutta la coalizione, ci saranno l'ex sindaco Paolo Butti e Giorgio Garofalo di Seveso Futura.

"Un progetto serio per Seveso"

"Una coalizione solida e un progetto serio per Seveso, per amministrare i prossimi cinque anni dopo il disastro politico e amministrativo del centrodestra" le prime parole di Malerba in attesa della presetazione ufficiale.