Per la prima volta una donna candidata sindaco

Era nell'aria da alcune settimane e ora è arrivata l'ufficializzazione: il candidato sindaco per il Centrodestra a Seveso sarà Alessia Borroni. Per la prima volta una donna sarà la candidata alla carica più importante del Comune

L'ufficializzazione del candidato sindaco

Le segreterie di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e MuoviAmo Seveso hanno raggiunto un accordo politico e di programma che ha indicato Alessia Borroni come candidata sindaco della coalizione. E così dopo le clamorose dimissioni di Luca Allievi, il Centrodestra ha deciso di puntare su una donna, una prima volta assoluta dal momento che finora nessuna rappresentante del gentil sesso era stata candidata a una carica del genere a Seveso.

"Ringrazio la coalizione di Centrodestra per avere riposto fiducia nella mia persona e i tanti sevesini incontrati in queste ultime settimane che con le loro parole mi hanno spinto ad accettare questa sfida importante - sono state le prime parole del candidato sindaco - Sono a disposizione dei miei concittadini per costruire un'amministrazione solida, che sia unita e capace di ascoltare, dialogare, confrontarsi e assumersi le proprie responsabilità per portare avanti con impegno e determinazione gli obiettivi condivisi".

I prossimi passi

La presentazione del candidato e delle liste è prevista per il mese di settembre in vista delle elezioni programmate per il 3 e 4 ottobre.