Elezioni a Usmate Velate: presentato ufficialmente il ricorso per il riconteggio delle schede

Era stato annunciato, ora è anche ufficiale. La lista "Usmate e Velate Insieme" del candidato Stefano Vimercati ha formalmente depositato al Tar la richiesta di riconteggio delle schede che hanno portato all'elezione del sindaco Lisa Mandelli.

Presentato ufficialmente il ricorso per il riconteggio delle schede

Troppi, secondo gli esponenti del centrodestra, i dubbi e gli errori verificatisi durante lo spoglio di lunedì 10 giugno che ha assegnato la vittoria alla lista "Per Usmate Velate" per soli 43 voti:

“Numerosi errori sono stati riscontrati in diverse sezioni dove tra gruppi di schede del candidato Mandelli venivano rinvenute schede appartenenti al candidato Vimercati, come in un seggio dove durante il riconteggio finale venivano modificati i numeri con il rinvenimento di schede con preferenza a Vimercati tra quelle assegnate a Mandelli”.

I dubbi del centrodestra

La decisione è stata affidata a un comunicato stampa, nel quale si fanno riferimento a una serie di dubbi:

“Forti dubbi poi sulle schede nulle dove in alcuni seggi risultano essere più del doppio di quelle degli altri seggi: le schede nulle totali sono addirittura il triplo dello scarto risultato tra le due liste. Non meno grave, il rinvenimento in due seggi di una scheda del Comune di Burago Molgora e una del Comune di Sovico. Infine, l’incongruenza dei risultati in un altro seggio, con un’affluenza più bassa di circa il 20% rispetto la media degli altri, i cui risultati sono giunti dopo almeno un’ora dall’esito degli altri spogli nei quali la lista Vimercati di trovava in quel momento in vantaggio di 20 voti. Risultati di questo seggio ‘tardivo’ che hanno segnato uno scarto di ben 60 voti ribaltando il risultato finale in favore della lista Mandelli”.

"Doveroso per i cittadini"

Ora, dunque, la palla passa direttamente al Tar, che nel giro di qualche giorno deciderà se accogliere o meno il ricorso. E in caso positivo, il riconteggio per determinare chi sarà il prossimo sindaco di Usmate Velate si farà: