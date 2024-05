Elezioni, a Veduggio il centrosinistra candida Maria Antonia Molteni

Il centrosinistra ha sciolto le riserve a Veduggio. Maria Antonia Molteni è il candidato sindaco della civica "Veduggio Domani". I prossimi 8 e 9 giugno sfiderà alle urne il primo cittadino in carica Luigi Dittonghi al timone della squadra di centrodestra. Un confronto identico a quello visto in occasione delle Amministrative del 2019.

Già sindaco per un mandato

Un nome noto in paese quello di Molteni, già sindaco per un mandato, dal 2014 al 2019, e nell'ultimo quinquennio capogruppo di minoranza.

"La lista Veduggio Domani è presente nella vita politica amministrativa di Veduggio dal 2009,segnalandosi per aver espresso in ogni tornata elettorale candidate per l’importante ruolo di sindaco/a - recita il comunicato stampa diramato dalla civica oggi, giovedì 2 maggio - Nel 2014, con Maria Antonia Molteni, abbiamo vinto le elezioni amministrative e governato per cinque anni difficili, raggiungendo obiettivi insperati, nonostante l’assenza di risorse economiche: tra gli altri, il progetto e l’avvio dell’intervento sul nuovo municipio. Siamo inoltre intervenuti su scuole e strade, sul centro sportivo e nelle aree colpite dal dissesto idrogeologico; abbiamo sviluppato proposte per i più piccoli, per il mondo della scuola, della cultura, dello sport, per una migliore qualità della vita, per una comunità inclusiva, con un’attenzione speciale per chi è in difficoltà".

"Dal 2019, sebbene all’opposizione, abbiamo portato avanti il nostro impegno, con lo stesso spirito: collaborando nel periodo di crisi imposto dalla pandemia e proponendo argomenti e soluzioni ad una Giunta che, nonostante i cospicui fondi europei arrivati nel post-Covid, si è spesso mostrata sorda alle nostre sollecitazioni.

Nel frattempo, attraverso un percorso di ascolto, si sono avvicinate persone nuove che hanno espresso la volontà di dare continuità a questa esperienza politica, mettendosi in gioco per il bene del paese".

La squadra di "Veduggio Domani"

Una squadra composta da "figure esperte e da novità" quella con la quale "Veduggio Domani" si presenta ora alle urne. Accanto a Molteni, undici candidati che, prosegue il comunicato della civica, "con lei condivideranno impegni e responsabilità". Ecco i nomi: Giovanni Cazzaniga, Youness Kabori, Giorgio Pacchetti, Mariambrogia Corti, Liliana Di Nicolantonio, Corrado Corbetta, Emanuele Zerbinati, Elena Dal Santo, Marco Dozio, Fiorenzo Manocchi, Giacomo Gregori.