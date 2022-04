Elezioni nei quartieri, oltre quaranta le candidature

Seregno

Elezioni nei quartieri, quaranta le candidature

Ad oggi sono oltre quaranta le candidature per i consigli direttivi dei Comitati di quartiere. Un risultato importante, che sembra destinato a consolidarsi nei prossimi giorni. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 9 maggio, mentre le elezioni sono fissate per il 29 maggio.

Le assemblee nei quartieri

La prossima settimana, in alcuni quartieri, sono organizzate assemblee pubbliche spontanee per promuovere ulteriori candidature e per presentare i candidati già ufficiali. Ecco il dettaglio del programma: Quartiere San Carlo: martedì 3 maggio alle 21, presso il salone dell’oratorio. Sant'Ambrogio: giovedì 5 maggio alle 21, presso lo spazio civico di via Bottego. Ceredo: venerdì 6 maggio alle 20.30 , presso il Centro ambientale di via Alessandria.

Candidature ok a Santa Valeria e al Ceredo

Le elezioni dei consigli direttivi si svolgeranno soltanto nei quartieri dove verrà raggiunto un numero minimo di candidature pari al doppio dei consiglieri da eleggere. La soglia è stata abbondantemente raggiunta già a Santa Valeria e al Ceredo. Per informazioni sulle elezioni dei comitati di quartiere e sulle modalità di presentazione delle candidature, è possibile scrivere a quartieri@seregno.info.