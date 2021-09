Il presidente Fontana sostiene la candidatura di Casiraghi

Tappa a Biassono questo pomeriggio (venerdì 10 settembre 2021) del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per visitare le aziende e sostenere la candidatura del sindaco Luciano Casiraghi alle prossime elezioni di ottobre.

Il presidente Fontana

Tour in paese del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, accompagnato dal consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta. Il presidente ha fatto tappa alla Sangiorgio Mobili di via delle Industrie e alla Panzeri in via Padania, specializzata nell'illuminazione, prima di approdare in Ca' Bossi dove ha conosciuto la realtà del Talent Yard, la "fabbrica" di talenti avviata dai fratelli Matteo e Andrea Zurawski. "Il presidente ha fatto visita a due aziende importantissime legate anche all'evento del Salone del Mobile - ha spiegato il consigliere regionale Alessandro Corbetta - Realtà che rappresentano il meglio del design, l'una occupandosi di illuminazione, l'altra tra le più antiche del territorio che ha ricevuto anche il premio Rosa Camina. Si è parlato di prospettive e di un mondo in ripartenza dopo le difficoltà legate alla pandemia".

Fontana a sostegno di Casiraghi

La visita del presidente Fontana, proprio nel giorno dell'allestimento degli eventi legati al Biassono GP, è stata anche l'occasione per sostenere la candidatura del sindaco uscente, Luciano Casiraghi, candidato della Lega e del centrodestra. Ad accompagnare il presidente anche l'assessore Paola Gregato, il presidente del Consiglio comunale, Mauro Rossi, alcuni consiglieri comunali, il segretario locale della Lega, Davide Erba, oltre agli agenti di Polizia locale al completo con il comandante Francesco Farina.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 14 settembre 2021.