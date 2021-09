Elezioni: il Giornale di Vimercate vi aspetta in piazza per una simulazione di voto

Un test per capire, a ormai meno di un mese dall’appuntamento elettorale (ricordiamo che si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021) quale sia l’orientamento dei vimercatesi e degli arcoresi in vista delle elezioni.

Il Giornale di Vimercate vi aspetta mercoledì 8 settembre ad Arcore, in piazza Pertini, (in occasione del tradizionale mercato settimanale del mercoledì) dalle 9 alle 12 e venerdì 10 settembre a Vimercate, dalle 9 alle 12, in via Vittorio Emanuele II, davanti a Villa Sottocasa.

Ad Arcore

Cresce l’attesa ad Arcore per capire chi sarà il prossimo sindaco che prenderà la poltrona di Rosalba Colombo.

In forma completamente anonima e riservata gli elettori avranno la possibilità scegliere il loro candidato sindaco tra Maurizio Bono (supportato da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc e «Viviamo Arcore per Bono»), Luca Monguzzi ( «ImmaginArcore» e Movimento 5 Stelle) e Paola Palma (Pd, «Prospettiva Civica» e «Lista Civica Futura»).

Tracciando la croce sul nome prescelto su una scheda elettorale fac-simile a quella che gli arcoresi si troveranno nelle urne del 3 e 4 ottobre.

A Vimercate

Anche a Vimercate, in forma anonima, i vimercatesi avranno la possibilità scegliere il loro candidato sindaco tra Francesco Sartini, Giovanni Sala o Francesco Cereda, simulando il voto su un facsimile di una scheda elettorale.

I risultati verranno svelati sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da martedì 14 settembre.