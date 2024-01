Elezioni provinciali MB: il Centronistra punta su Gianpiero Bocca presidente

Elezioni provinciali: i sindaci del Centrosinistra e la coalizione Brianza Rete Comune che aggrega diverse esperienze civiche e partitiche hanno indicato il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, come candidato alla presidenza della Provincia di Monza e Brianza. Sfiderà il presidente uscente Luca Santambrogio, sindaco di Meda in quota Lega, espressione del Centrodestra. Si vota il 3 marzo, alle urne i sindaci e i consiglieri.

Elezioni provinciali Mb: il Centrosinistra ha scelto Bocca

"Ringrazio pubblicamente tutti coloro che hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti e accetto la proposta con lo stesso spirito di servizio con cui due anni fa ho accettato la candidatura a sindaco della mia città - le prime parole del primo cittadino di Cesano Maderno, in carica dal giugno 2022 - Cesano ha sempre rappresentato un punto di riferimento politico e istituzionale importante per il nostro territorio e spesso è stata capace di esprimere figure di riferimento riconosciute all'interno del panorama politico. Leggo la scelta della coalizione di Centrosinistra e dei sindaci che fanno riferimento a Brianza Rete Comune di indicarmi come candidato alla presidenza della Provincia di Monza e Brianza, anche come una conferma della centralità e importanza della mia città e di questo ne sono particolarmente felice".

"Rimettere al primo posto il ruolo di sindaci, assessori e consiglieri"

Bocca, 53 anni, funzionario della Provincia di Monza in aspettativa, è espressione di ViVicesano, "una delle realtà politiche di natura civica della nostra Provincia da cui provengono diversi amministratori locali, e che insieme alle altre forze partitiche spesso contribuiscono a governare numerose città con uno stile riconosciuto e fortemente radicato nel

tessuto sociale - commenta Bocca - Vorrei riuscire a portare questo stile anche nella funzione di presidente della Provincia MB. La scelta di accettare la candidatura si pone soprattutto l'obiettivo di rimettere al primo posto il ruolo di sindaci, assessori e consiglieri comunali. In una Provincia giovane come la nostra, rappresentano una risorsa importante impegnata oggi in tanti progetti comuni che ci sfidano per il futuro: cultura, formazione, ambiente e sicurezza".

Il campo d'azione e le priorità

Programmazione territoriale, scuole superiori, lavoro, cultura, infrastrutture stradali e ambiente: molti i temi di competenza della Provincia.

"Su sanità e trasporti siamo in seria difficoltà anche rispetto a molte altre realtà provinciali; sono convinto che la Provincia, come vera “casa dei Comuni”, deve giocare un’azione molto più incisiva come ente in grado di condizionare e guidare le scelte che poi ricadono sui nostri comuni e cittadini. I tempi che ci attendono si annunciano complicati, il mio impegno sarà diretto a “fare squadra” affinché ciascun Comune abbia nuove opportunità e finanziamenti grazie alla forza attrattiva e alla capacità di programmazione che ho sempre messo al centro anche della mia azione amministrativa in questi anni. É pertanto necessario che questi temi siano orientati da chiari indirizzi politici provenienti soprattutto da chi è quotidianamente in campo come i sindaci, impegnati nella gestione di problemi che spesso necessitano di un interlocutore come la Provincia per essere sostenuti e soprattutto per non vedersi calare dall’alto decisioni che spesso non sono condivise. Credo fermamente in questo avendo conosciuto, in qualità di dipendente della Provincia per tanti anni, le potenzialità e il ruolo che questo ente può svolgere. La sfida è lanciata a tutti coloro che vorranno riconoscersi nel mio percorso e nella mia caparbietà nel raggiungere gli obbiettivi fissati".

Il tour nei vari Comuni

Bocca nelle prossime settimane girerà nei Comuni della Provincia per conoscere le istanze degli amministratori locali.

"La mia è una proposta che si rivolge a tutti, e vorrei che tutti gli amministratori la condividessero con lo stesso spirito con cui ho accettato di presentarla: condivisione e lavoro comune a servizio del nostro territorio e di chi ogni giorno, nella nostra Brianza, si impegna per costruire qualcosa e a far nascere progetti che guardano al futuro per le nostre comunità".