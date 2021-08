Elezioni Seveso, presente anche il Movimento 5 Stelle. Il candidato è Massimiliano Albericci: ora verranno raccolte le firme.

Elezioni, pentastellati presenti

Alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, a Seveso ci sarà anche il Movimento 5 Stelle. "Nonostante il pochissimo tempo a disposizione per creare una lista, a seguito delle improvvise dimissioni del sindaco Luca Allievi, il lavoro svolto in questi anni dagli attivisti sevesini ha permesso al Movimento 5 Stelle di creare le premesse per presentare una propria lista, pronta ad affrontare le prossime, probabilmente burrascose, elezioni amministrative cittadine" hanno comunicato i pentastellati sevesini. I 5 Stelle correranno da soli e il candidato sarà Massimiliano Albericci: "Correremo da soli, con il nostro candidato sindaco, nonché storico attivista e tra i fondatori del Movimento sevesino: Massimiliano Albericci" hanno sottolineato.

Ora la raccolta firme

"Proviamo ad offrire un punto di vista diverso a Seveso, con proposte da buon padre di famiglia: semplici, sostenibili, a ridotto impatto economico e finanziario, ma di sicura utilità per tutti. Questa la nostra idea di come si amministra e su queste basi chiederemo la fiducia degli elettori e delle loro famiglie" hanno aggiunto. Domani mattina, sabato 28 agosto, gli attivisti del Movimento saranno presenti al mercato cittadino di via Redipuglia per presentare il candidato e per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista.