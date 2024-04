Elezioni: "Vivere Ronco" svela la lista a sostegno dell'ex sindaco Colombo

"Molto è stato fatto, molto è ancora da fare per il bene di Ronco". Con queste parole il candidato sindaco di "Vivere Ronco", Francesco Colombo, ha lanciato ufficialmente la propria campagna elettorale. Lo ha fatto ieri, martedì 23 aprile, alzando il sipario sul proprio programma e soprattutto sulla lista che lo sosterrà nella "caccia" al terzo mandato dopo i due già compiuti tra il 2004 e il 2014.

"Vivere Ronco" svela la lista a sostegno dell'ex sindaco Colombo

Un mix di esperienza e novità, anche se il ricambio tra le fila della civica di centrosinistra è piuttosto evidente. Confermati gli assessori uscenti Federico Berruti (Bilancio) e Giusi Crippa (Istruzione), che verosimilmente ritroveranno anche posto in Giunta in caso di vittoria alle urne. Farà ancora parte della squadra il capogruppo Riccardo Turconi. Per il resto, grande turnover. Gli altri componenti della lista sono: Giorgio Alberti, Modesto Bianco, Andrea Ceci, Federica Colombo, Mauro Di Toro, Andrea Frisella, Alessandra Ripamonti, Emilio Sacco, Roberto Uselli.

"Questa lista amministra il paese da ormai 29 anni: tanto è stato fatto, ma tanto è ancora da fare - ha sottolineato l’alfiere di “Vivere Ronco” - Essere qui in tanti stasera è molto positivo. Significa che abbiamo a cuore la comunità e che la nostra civica rappresenta la miglior prospettiva possibile per Ronco, a cui vogliamo dare un presente e un futuro".

Il programma

Poi la presentazione del programma, che ovviamente verrà approfondito nel corso delle prossime uscite pubbliche. Tantissimi i temi toccati. Dal Pgt, che il prossimo anno verrà rivisto in un’ottica di maggior riduzione del consumo di suolo, al futuro del CTL3 con la valorizzazione degli spazi; dalla realizzazione della scuola media all’ampliamento del cimitero. Senza dimenticate i nuovi progetti, come la riqualificazione di piazza Dante e del parco della villa comunale, una nuova ciclopedonale tra via Rossetti e via Bonfanti, la rivisitazione dell’incrocio di via Brigatti, e il marciapiede in via Lucchese. Spazio poi all’ambiente e al territorio, lo sviluppo della Comunità energetica e la realizzazione di una ciclostazione insieme al Comune di Carnate; il sostegno alle attività della scuola e un maggior radicamento all’interno del tessuto sociale per la riscoperta delle proprie tradizioni. E poi ancora la cultura, lo sport, la sicurezza e il sociale: tutte azioni che si tradurranno in una maggior attenzione nei confronti delle associazioni, dei giovani, degli anziani e delle fragilità presenti sul territorio.

"E’ un programma corposo, ovviamente non possiamo promettere che porteremo tutto a compimento - chiosa Colombo - Ma di certo faremo del nostro meglio: l’obiettivo è quello di tracciare una rotta che guardi al futuro del nostro paese. Lavoreremo in continuità con quanto fatto finora dalle Amministrazioni che si sono succedute, ma contiamo di avere anche nuovi stimoli proprio grazie al contributo delle forze fresche in Consiglio e dei cittadini stessi. Dateci una mano, diamoci una mano per rendere Ronco un paese ancor più bello, vivo e vivibile. Per tutti".

Il saluto del sindaco uscente

La presentazione della lista segna anche il definitivo addio alla politica del sindaco Kristiina Loukiainen. Dopo dieci anni al governo di Ronco e altri dieci, prima, come consigliere e assessore, il primo cittadino aveva già annunciato la propria intenzione di fare un passo indietro. E, martedì sera, è arrivato l’omaggio della sua squadra.

"Ringrazio in primis la mia famiglia per avermi supportato in tutti questi anni - ha detto visibilmente emozionata - Faccio poi tre nomi a cui rivolgo il ringraziamento più sentito: Andrea Leoni, il vicesindaco, preziosissimo e per me straordinario punto di riferimento; Federico Berruti, una colonna in questi anni; Paolo Prestia, tenace e disponibile come pochi. Grazie poi a tutti i consiglieri con cui ho lavorato in questi dieci anni, ai dipendenti, ai volontari, alle associazioni e ai sacerdoti per la collaborazione. E grazie anche a Giuseppe Degradi e all’opposizione per i modi corretti e rispettosi con cui hanno ricoperto il proprio ruolo".

Poi ancora: