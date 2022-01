Sanita'

Emergenza medici: "Si apra un Cad anche a Limbiate"

Un servizio di continuità assistenziale diurna (Cad) anche a Limbiate. E' la richiesta dei consiglieri di Pd, Limbiate solidale e Movimento 5 Stelle in seguito all'incontro con il sindaco Antonio Romeo. Una riunione chiesta proprio dai gruppi minoranza per approfondire il problema della carenza di medici di Medicina generale, che ha convogliato tremila assistiti limbiatesi al Centro di continuità assistenziale di Varedo. "Non ci possiamo ritenere soddisfatti, ciò che abbiamo capito da questo incontro è che di certo il problema non è risolvibile partendo dal livello locale, ma vogliamo che l’Amministrazione si faccia portavoce forte di questa criticità con gli organi competenti, Ats per prima” ha considerato Cristina Ursino del Pd.

"I medici vanno ascoltati"

L'opposizione ha quindi ribadito l’impegno a tenere alta l’attenzione sull'emergenza in corso a Limbiate: "I medici hanno bisogno di maggiori risorse e meno burocrazia, sono costretti ad occuparsi di segreteria invece che di clinica e in un periodo come questo non è accettabile. I medici sono, prima di tutto, dottori di famiglia, persone che fanno il loro lavoro all’interno di una relazione d’aiuto, mai abbastanza valorizzata e sostenuta; vanno ascoltati perché hanno delle proposte valide che possono mitigare gli effetti della gestione disastrosa regionale e gettare le basi per una riforma vera della medicina di base".

Le proposte dell'opposizione

Pd, Limbiate solidale e Movimento 5 Stelle hanno quindi esortato il sindaco e l'Amministrazione a mettere a disposizione dei cittadini servizi di supporto, come l’accompagnamento gratuito delle persone all’ambulatorio di Varedo, volontari che possano supportare i medici e spazi per accogliere un servizio Continuità assistenziale diurna anche a Limbiate.