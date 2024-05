In tanti hanno partecipato all'incontro "Europa, bene in comune", organizzato al Gogò bar in Cooperativa Canonica, frazione di Triuggio.

Europa, "bene in comune"

Ospiti due candidati alle elezioni europee del Partito democratico: la capolista Cecilia Strada e Pierfrancesco Maran. Insieme a loro alcuni candidati sindaci dei paesi vicini a Triuggio. Oltre al primo cittadino di Triuggio, Pietro Giovanni Cicardi, candidato per il terzo mandato, Sara Dossola per Lesmo, Gallo Vanessa per Albiate, Maria Antonia Molteni per Veduggio, Corrado Villa per Sovico e Paolo Gasparetti, candidato sindaco a Besana Brianza.

Il segretario provinciale del Pd, Lorenzo Sala

"Proseguire costruendo un'Europa più forte e sempre più vicina ai nostri territori è l'unico modo per dare al nostro paese e alle nuove generazioni una dimensione che guardi al futuro, superi i nazionalismi e lotti nel nome della giustizia sociale e di quella ambientale - ha sottolineato Lorenzo Sala, segretario provinciale del Partito democratico - Temi su cui anche i Comuni possono fare molto. Durante questo incontro i candidati hanno già dimostrato di avere chiaro che servirà unire gli sforzi e le idee per dare ai cittadini un territorio che protegga il patrimonio ambientale di cui gode e una costante vicinanza sociale alle persone più fragili. Nessun #primagli... ma un gigantesco #lavoriamoinsieme. Un grazie speciale al nostro segretario di circolo, Paolo Sala, per aver costruito e condotto alla grande una riuscita iniziativa: Europa bene in comune".