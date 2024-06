+Europa Monza Brianza sostiene Cicardi e candida Meregalli

In vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, +Europa Monza e Brianza annuncia il proprio sostegno al candidato sindaco di Triuggio, Pietro Cicardi, e candida Riccardo Meregalli, giovane laureato in relazioni internazionali, impegnato all’interno della lista civica “Progetto Triuggio”.

+Europa candida Riccardo Meregalli

"La lista Progetto Triuggio è nata 15 anni fa e i risultati ci stanno dando ragione, ha una grande apertura dal punto di vista politico e sociale ed è composta da una parte storica e da una parte tutta nuova. Positivo il fatto che si siano avvicinati diversi giovani, che stanno contribuendo con piacere. L’obiettivo principale del nostro programma elettorale è quello di continuare a migliorare la vita dei nostri cittadini facendo uno sforzo per restituire spazi per la socialità e per la collettività, allo scopo di tenere vivo il contesto sociale” afferma Pietro Cicardi, sindaco di Triuggio e candidato per un terzo mandato.

Il candidato di Progetto Triuggio

“In questi ultimi 10 anni l’Amministrazione Cicardi ha raggiunto traguardi straordinari grazie alla buona gestione e pianificazione. Per esempio si è fatto un ottimo lavoro sul tema della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo, per limitare l’eccessiva urbanizzazione e cementificazione del territorio. Questi sono solo alcuni dei tanti risultati concreti raggiunti a beneficio della cittadinanza e del territorio che dimostrano una sensibilità verso le tematiche ambientali che mi stanno particolarmente a cuore. Per questo e per portare in Consiglio un approccio giovane e progressista sostengo Pietro e Progetto Triuggio mettendomi in prima linea in questa campagna elettorale” sottolinea Meregalli. Alle elezioni politiche del 2022 +Europa a Triuggio ottenne 154 voti, pari al 3,3% delle preferenze alla Camera.