Ex Lombarda Petroli, "Cittadini per Villasanta" organizza un presidio per dire no alla speculazione

Si infiamma sempre di più la campagna elettorale e la bonifica e il futuro della ex Lombarda Petroli di Villasanta continua a tenere banco nel dibattito politico.

A tal punto che proprio in queste ore è arrivato un comunicato stampa della civica "Cittadini per Villasanta" attraverso il quale la lista di centrosinistra che candida a sindaco Lorenzo Galli ha annunciato un presidio per sabato 23 marzo 2024 davanti al parcheggio di via Raffaello Sanzio, per dire sì alla bonifica e no a qualsiasi tentativo di speculazione ai danni del paese e dei residenti.

L'attacco al centrodestra e al candidato sindaco Pini

"La querelle che da anni vede opposti i curatori fallimentari e il Comune, quest’ultimo sempre determinato nella tutela della salute dei cittadini è cosa nota - si legge nel comunicato stampa - Così come è nota la volontà del Comune di salvaguardare la grande area verde centrale dell’ex raffineria e lasciarla a bosco urbano, proprio come già oggi, di fatto, si presenta. Resta il problema del sottosuolo, gravemente compromesso dalle decine di anni di lavorazione degli idrocarburi e dallo sversamento doloso. Questo problema è ormai riconosciuto e grazie anche all’opportunità del Pnrr sarebbe ad una svolta. Assistiamo però a continui tentativi di sviamento ad opera di alcune delle parti in causa e di ambiguità di giudizio da parte di alcune forze politiche presenti in paese che, mischiando le carte, hanno via via ipotizzato sull’area insediamenti di logistica pesante, piuttosto che studentati, centri di produzione dell’idrogeno, poli scolastici di ignoto indirizzo".

"Vogliamo difendere la salute dei villasantesi"