Da Seregno in diretta il faccia a faccia elettorale

In diretta dall'Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno trasmettiamo il faccia a faccia fra i candidati sindaco alle imminenti elezioni amministrative 2023. Il filmato è visibile anche sul canale Facebook di Primamonza.

Sono cinque gli aspiranti alla carica di primo cittadino per il prossimo quinquennio. In ordine alfabetico: Luca Colombo del Movimento 5 Stelle; Giacinto Mariani in rappresentanza del Centrodestra sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e lista civica Seregno Futura; Tiziano Mariani in corsa con Tiziano Mariani candidato sindaco Letizia Moratti Lista civica, Norberto Riva della lista Per Seregno con Paragone Italexit e Alberto Rossi, sindaco uscente, in rappresentanza del Centrosinistra sostenuto da Partito Democratico, Seregno al centro e le liste civiche Cambia Seregno e Scelgo Seregno.

Una sintesi del dibattito sarà pubblicata sul Giornale di Seregno in edicola da martedì prossimo, 9 maggio.