Conto alla rovescia per le elezioni amministrative di Seregno: si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio. Il settimanale Giornale di Seregno organizza l'atteso faccia a faccia fra i candidati sindaco giovedì 4 maggio, dalle 20.45, in Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno.

Il 4 maggio il faccia a faccia elettorale

Una data da segnare in agenda. Il settimanale Giornale di Seregno organizza il confronto elettorale fra i cinque candidati sindaco alle imminenti elezioni comunali. Appuntamento giovedì 4 maggio dalle 20.45 in Auditorium di piazza Risorgimento, in centro città. Il confronto sarà moderato da Andrea Guazzoni e il pubblico potrà porre direttamente le domande ai cinque aspiranti sindaci, che hanno già dato la propria adesione all'iniziativa.

Cinque candidati in lizza

Sono cinque gli aspiranti alla carica di sindaco. In ordine alfabetico Luca Colombo del Movimento 5 Stelle; Giacinto Mariani in rappresentanza del Centrodestra sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la lista civica Seregno Futura; Tiziano Mariani in corsa con Letizia Moratti Lista civica, Norberto Riva della lista Per Seregno con Paragone Italexit e Alberto Rossi, sindaco uscente, in rappresentanza del Centrosinistra sostenuto da Partito Democratico, Seregno al centro e le liste civiche Cambia Seregno e Scelgo Seregno.