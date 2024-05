Faccia a faccia tra i candidati sindaco

Come da tradizione il Giornale di Carate organizza anche a Triuggio l’appuntamento del confronto fra candidati sindaco in vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno per il rinnovo del Consiglio comunale.

Faccia a faccia

Il Faccia a faccia è in programma questa sera, venerdì 24 maggio, con inizio alle 21, in sala consiliare in via Vittorio Veneto 15. I due contendenti Pietro Giovanni Cicardi (per il centrosinistra), candidato della lista "Progetto Triuggio" e Fabio Scandizzo (per il centrodestra), candidato della lista "Tradizione e Futuro", si confronteranno a viso aperto sui temi più caldi della campagna elettorale in un dibattito aperto a tutta la cittadinanza.

Dibattito aperto

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino programmi e scelte amministrative che disegneranno il futuro del paese per i prossimi cinque anni. Al termine del dibattito sarà lasciato spazio anche per le domande che il pubblico potrà rivolgere ai due candidati. Il servizio completo sarà poi riportato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 28 maggio 2024.