Faccia a faccia tra i due candidati a Giussano

Appuntamento questa sera, mercoledì 22 maggio a Giussano, in sala consiliare, per il confronto tra i due candidati alle prossime Amministrative. La serata, organizzata dal Giornale di Carate, è aperta a tutti i cittadini.

Confronto tra i due candidati

Questa sera, alle 21, in sala consiliare a Giussano, si svolgerà il confronto pubblico tra i due candidati i corsa per le Amministrative dell'8 e 9 giugno. La serata sarà moderata dal direttore del Giornale di Carate, Sergio Nicastro. I cittadini avranno la possibilità di conoscere meglio i due giussanesi in corsa, Marco Citterio e Pierluigi Elli, i loro programmi e idee per la città.

I due candidati

Gli elettori di Giussano dovranno scegliere tra due nomi molto conosciuti in città. Marco Citterio, è il sindaco uscente ed è espressione del centro destra. E' sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli di Italia e la lista civica Progetto Giussano.

Pierluigi Elli, che è stato segretario cittadino del Pd , è espressione del centro sinistra. E' sostenuto dal suo partito e dalla lista civica, Servire Giussano.

Domande dai cittadini

Durante la serata i due candidati si confronteranno su una serie di tematiche legate alla vita comunitaria e amministrativa di Giussano. Invitiamo i cittadini interessati a partecipare all'incontro e a mandare, se lo desiderano, delle domande per i due candidati: basterà mandare una mail alla redazione (redazione@giornaledicarate.it)