Flash mob della Lega: "Corso Roma? Merito del contributo di Regione Lombardia"

Cesano Maderno

Flash mob della Lega oggi, domenica 13 febbraio 2022, in piazza Vittorio Veneto a Cesano Maderno.

Flash mob della Lega per i fondi regionali per corso Roma

Un'iniziativa per evidenziare "quanto Regione Lombardia sia vicino agli Enti locali, supportandoli con contributi a fondo perduto” spiega Marina Romanò, l'ex sindaco oggi capogruppo in Consiglio comunale. Il riferimento è alla riqualificazione di corso Roma. Il progetto del Comune ha partecipato al bando di Regione Lombardia “Call for ideas” ottenendo un contributo di 450mila euro. “Senza i fondi di Regione Lombardia questi interventi necessari per la nostra città non vedrebbero la luce - commenta Romanò - Speriamo ora in una capacità della Giunta Longhin di realizzare quanto proposto a livello di progettazione”.

Elezioni 2022. "Saremo protagonisti"

I militanti del Carroccio questa mattina si sono dati appuntamento in piazza per mettere in evidenza “cosa si potrà realizzare a Cesano grazie ai contributi di Regione Lombardia”. Alla manifestazione hanno partecipato anche il referente provinciale della Lega, Andrea Villa, i consiglieri regionali Alessandro Corbetta e Andrea Monti, l’onorevole Paolo Grimoldi e alcuni amministratori del territorio come Filippo Vergani, sindaco di Varedo, Andrea Basilico, sindaco di Cogliate, e Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto. “Qui ci sono militanti che lavorano e si impegnano per la Lega e per il futuro di Cesano Maderno - il messaggio affidato a una nota ufficiale - Siamo al lavoro in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno in primavera, con l’obiettivo di essere protagonisti e fare bene per la nostra città”.