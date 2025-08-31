Forza Italia perde un altro pezzo: si dimette la capogruppo

Consiglio comunale

Carlotta Galimberti ha lasciato per motivi lavorativi, al suo posto entrerà Alessandro Zanco di Vivere Lentate.

Forza Italia a Lentate sul Seveso perde un altro pezzo e un’altra capogruppo: dopo Annalisa Cattaneo, che aveva lasciato il Consiglio comunale nel novembre 2023 per motivi di salute, ha rassegnato le dimissioni per ragioni lavorative Carlotta Galimberti, la più giovane consigliera eletta nelle Amministrative del 2022 (aveva solo 18 anni e aveva ottenuto ben 111 preferenze).

Si dimette la capogruppo di Forza Italia Carlotta Galimberti, entra Alessandro Zanco

Al suo posto, in base alla graduatoria dei non eletti, entrerà in Consiglio Alessandro Zanco, rappresentante della lista civica Vivere Lentate, che si era presentata alla tornata elettorale insieme agli Azzurri. Ex capogruppo degli Alpini e fondatore del seguitissimo gruppo Facebook «Vivere Lentate», da cui poi ha avuto origine l'omonima lista civica, Zanco ha sempre cercato di dare un contributo alla comunità e ora lo potrà fare dai banchi del Consiglio.

Chi sarà il nuovo capogruppo di Forza Italia?

Accanto a lui troverà Giovanna Pensi (Vivere Lentate), entrata in Assise dopo le dimissioni di Cattaneo, e Laura Anghelone (Forza Italia), subentrata all’inizio del 2024 a Manuel Carrara (Vivere Lentate). E non è escluso che ora possa essere proprio Anghelone a ricoprire il ruolo di capogruppo della lista Forza Italia Vivere Lentate.