Frattura nel centrodestra di Lesmo: Lega e Forza Italia con Desiderati, Fratelli d'Italia si sfila

La notizia era nell'aria da tempo, ora c'è anche l'ufficialità. Lega e Forza Italia hanno trovato l'intesa per la candidatura a sindaco di Lesmo di Marco Desiderati in vista delle prossime elezioni comunali. L'accordo, per ora, non prevede la partecipazione del partito di Fratelli d'Italia, che pare dunque intenzionato a correre da solo al fianco di Luca Zita.

Lesmo: Lega e Forza Italia con Desiderati

L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile, con una nota stampa congiunta e firmata dalle segreterie provinciali di Lega e Forza Italia.

"A seguito dei tavoli di concertazione, i segretari provinciali Luca Veggian per “Forza Italia” e Andrea Villa per “Lega” ufficializzano l’accordo raggiunto per il sostegno al candidato sindaco di Lesmo, Marco Desiderati"

L'ex borgomastro sarà dunque l'alfiere della coalizione formata dai due partiti di centrodestra e la civica "IdeaLesmo" guidata da Tino Ghezzi che già aveva confermato l'intenzione di correre al fianco di Desiderati.

Fratelli d'Italia si sfila

Dall'accordo si è sfilato il partito di Fratelli d'Italia, che verosimilmente si presenterà all'appuntamento con le urne con una propria lista. A capo di essa potrebbe esserci Luca Zita, che peraltro conterebbe dell'appoggio della civica "Lesmo al Centro", da sempre schierata al suo fianco.