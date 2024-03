Lesmo: Desiderati e Ghezzi siglano l'intesa in vista delle elezioni

Questo matrimonio s’ha da fare. Tino Ghezzi e Marco Desiderati hanno ufficialmente siglato l’intesa in vista delle prossime elezioni di Lesmo. L’ex candidato sindaco di "IdeaLesmo" entra dunque nella squadra di Desiderati, che già la scorsa settimana era stato designato come l’alfiere di Forza Italia.

Desiderati e Ghezzi siglano l'intesa

L’annuncio ufficiale del nuovo accordo è arrivato nella giornata di oggi, sabato 9 marzo:

"Io e Tino siamo stati sugli stessi banchi di scuola e in questi ultimi diciotto mesi abbiamo condiviso quelli dell’opposizione - le parole dell’ex borgomastro - Abbiamo quindi avuto modo di confrontarci su tanti temi e ci siamo trovati molto in sintonia su come affrontarli. Proprio per questa conoscenza e vicinanza di pensiero, scoperta nel tempo, abbiamo ragionato sulla possibilità di presentarci insieme alle imminenti elezioni. Possibilità che oggi si concretizza ufficialmente. L’intenzione è quella di costruire una lista di persone che conoscono Lesmo e che vogliono lavorare per il bene di Lesmo: Tino corrisponde perfettamente a questa descrizione. E per tale motivo sono veramente molto contento dell'intesa raggiunta. Da ora, insieme a lui, si inizia a intraprendere un percorso che faccia crescere entrambi, ma soprattutto il paese".

"Giusto fare un passo indietro"

Ghezzi entra dunque a far parte della lista che Desiderati presenterà al giudizio degli elettori a giugno. Tra le priorità indicate dai due c’è la riqualificazione delle strutture comunali "lasciate allo sbando dopo 12 anni in cui Lesmo Amica non ha fatto nulla", ma anche Pedemontana e la questione del traffico cittadino.