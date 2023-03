E' ufficiale: Giacinto Mariani candidato sindaco del Centrodestra

Adesso c'è anche l'ufficialità. Giacinto Mariani, 57enne della Lega, è il candidato sindaco del Centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Seregno. Nella serata di giovedì 16 marzo è stato diffuso il comunicato congiunto di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per lanciare l'ex sindaco ed ex assessore nella sfida contro il primo cittadino uscente del Centrosinistra, Alberto Rossi. Al momento il terzo candidato è Luca Colombo del Movimento 5 Stelle.

Giacinto Mariani candidato sindaco del Centrodestra

"Noi Fratelli D’Italia, Forza Italia e Lega siamo pronti, prontissimi, a raccogliere la sfida che ci aspetta - si legge nel comunicato - Convinti e determinati più che mai, intendiamo attivarci e adoperarci nel miglior modo possibile per riconsegnare al Centrodestra la guida della città di Seregno. A tal fine individuiamo congiuntamente nella persona e figura di Giacinto Mariani il nostro candidato a primo cittadino".

Mariani "alternativa più che valida" a Rossi

In Mariani i tre partiti della coalizione ripongono "la massima fiducia, con la convinzione della competenza, del merito e della capacità che lo contraddistinguono, oltre che con la certezza che possa rappresentare sia la sintesi di chiunque di noi abbia a cuore la città, sia l’alternativa più che valida al candidato riproposto dal Centrosinistra. Con uno spirito di condivisione e con la medesima prospettiva sosteniamo all’unanimità il suo ritorno in campo e il disegno politico per un nuovo slancio della città che lo stesso vorrà offrire ai seregnesi, con la nostra piena collaborazione in un intento comune di obiettivi".

Il Centrodestra cerca nuova sinergie

Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega spiegano di essere "pronti a guardare avanti, ricercando nuove sinergie e lasciando a zero le sterili polemiche. Siamo pronti a costruire una grande squadra, una vasta coalizione, aperti a un dialogo programmatico, serio, concreto e onesto con tutte le realtà territoriali e con tutti coloro che sono interessati a intraprendere un percorso politico che possa offrire una idea nuova di città per il bene dei nostri cittadini. Lavoreremo affinché possa tornare la buona politica, affinché si possa ridare a Seregno un buon governo e una nuova impronta". Giacinto Mariani è stato primo cittadino dal 2005 al 2015 e quindi cerca il tris. La sua esperienza politica, sempre nel Carroccio, è iniziata nel 1993 e si è interrotta nel 2017: in questo periodo è stato assessore, consigliere di opposizione, sindaco e vicesindaco.