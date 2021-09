Giovedì la Commissione comunale di vigilanza allo stadio

E' fissata per giovedì la Commissione comunale di vigilanza per stabilire l'idoneità dello stadio Ferruccio di Seregno, al termine dei lavori di adeguamento ai requisiti per disputare la serie C. In caso di esito positivo, sabato pomeriggio Seregno - Feralpi Salò si giocherà nello stadio di casa, altrimenti a Busto Arsizio.

Giovedì la Commissione comunale di vigilanza

Seregno - Feralpi Salò, primo impegno casalingo degli azzurri nel campionato di serie C, si giocherà sabato 4 settembre (alle 17,30) allo stadio Ferruccio di Seregno oppure allo Speroni di Busto Arsizio. Tutto dipende dall’esito del sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza nell'impianto sportivo seregnese, al termine dei lavori effettuati negli ultimi due mesi per adeguarlo alle prescrizioni previste per il campionato di terza serie: la Commissione è in programma giovedì, 2 settembre.

L'alternativa è lo stadio di Busto Arsizio

Della Commissione comunale di vigilanza fanno parte il sindaco, il comandante della Polizia locale e il dirigente dell'ufficio Tecnico comunale (o i loro delegati) oltre a professionisti e consulenti tecnici chiamati a verificare la conformità delle attuali condizioni dell’impianto alle disposizioni legislative in tema di solidità e sicurezza. Seregno - Feralpi Salò è in programma per la seconda giornata del girone A del campionato di serie C, dopo il pareggio esterno della squadra azzurra contro la Triestina.

Ok l'impianto di illuminazione dello stadio

Domenica scorsa, nel pomeriggio e in serata, l'ingegnere ed ex arbitro Carlo Longhi, in qualità di incaricato della Commissione impianti sportivi della Figc, ha coordinato il sopralluogo per verificare il nuovo impianto di illuminazione dello stadio Ferruccio. Il collaudo ha avuto esito positivo: a questo punto l’ok della Commissione comunale di vigilanza rappresenta l'ultimo passaggio formale per poter utilizzare lo storico impianto sportivo già dalla prima partita interna.

Erba: "Abbiamo fatto il possibile"

"Noi abbiamo fatto il possibile nell’interesse nostro e dei nostri tifosi - spiega il presidente Davide Erba - Adesso non possiamo fare altro che aspettare con fiducia". A giugno lo stadio Ferruccio, tramite una convenzione, è stato concesso dal Comune al Seregno Calcio per una gestione decennale. L'Amministrazione si è impegnata a rimborsare alla società azzurra la metà dei costi di adeguamento, con un preventivo complessivo di 400mila euro che comunque è già stato abbondantemente superato per il potenziamento dell'impianto di illuminazione.