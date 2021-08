Il Seregno debutta pareggiando a Trieste

Il Seregno apre la sua nuova avventura del campionato di serie C raccogliendo un punto.

La partita del Rocco

Tanto equilibrio e poche occasioni significative nel primo tempo della sfida del Rocco, valida per la prima giornata di campionato. Il Seregno si presentava all'impegno forte dell'ottima prestazione con cui aveva eliminato il Renate in Coppa, ma in avvio non si va oltre qualche ammonizione, da una parte e dall'altra. Gli azzurri recriminano per una rete non convalidata a Scognamiglio, mentre gli alabardati accarezzano, pochi secondi prima dell'intervallo, la traversa con De Luca. Nella ripresa capita ancora poco, anche se la Triestina resta in 10 al 26', quando De Luca viene espulso dopo un contatto con Jimenez. Nel finale, poi, si pareggia il conto dei rossi: fuori Cocco per doppia ammonizione. Il conto dei gol resta però vuoto, anche dopo i 5 minuti di recupero aggiunti ai 90 di gioco. Finisce 0-0.

Triestina-Seregno, il tabellino

TRIESTINA-SEREGNO 0-0

Triestina (4-2-3-1): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Giannò; Giorico, Calvano (15' st Paulinho); Gatto (34' st Procaccio), De Luca, Di Massimo (21' st Petrella); Gomez. A disp. Martinez, Capela, Lopez, Baldi, Catania, Litteri, Dubaz, Iacovoni, Riccardi. All. Bucchi.

Seregno (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Gemignani, Scognamiglio; Invernizzi (38' st Palma), Vitale, Raggio Garibaldi (4' st Jimenez), D'Andrea, Zoia; Cernigoi (22' st Cortesi), Cocco. A disp. Lupu, Anelli, Aga, Signorile, Solcia, Iurato, Alba, Pani. All. Mariani.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Il punto sul girone

Le altre partite finora disputate della prima giornata del girone A di serie C: Renate-Padova 0-3, Feralpi Salò-Fiorenzuola 1-2, Sudtirol-Virtus Verona 1-0, Legnago Salus-Mantova 1-1. Domani - domenica - la conclusione del programma.