I lavori di Pedemontana cambiano la viabilità

Al fine di garantire la massima conoscenza dei cambi di traffico e delle chiusure stradali nell’ambito dei lavori per la Tratta C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, il Comune di Desio informa che nel periodo dall’11 al 18 maggio sono previste modifiche temporanee alla viabilità nella zona ovest della città.
Organizzazione del traffico
Le variazioni alla viabilità sono disciplinate da specifica ordinanza del Settore Polizia Locale del Comune di Desio, emanata il 28 aprile, necessaria per la gestione della sicurezza stradale sul territorio comunale, durante le fasi di cantiere. L’intervento prevede chiusure e deviazioni articolate in due fasi.
La Fase 1 va dalle 9 dell’11 maggio alle 6 del 12 maggio e determinerà la chiusura della rotatoria ovest di via Mazzini (tratto tra via Olimpiadi e via Varese) e la chiusura di via Carlo Alberto Dalla Chiesa (tratto tra via Milano e via Mazzini).
La Fase 2 andrà dalle 6 del 12 maggio alle 6 del 18 maggio e comporterà la chiusura di via Milano (tratto tra via Europa e via Como), di via Guido Rossa (tratto tra via Milano e via Due Palme) e la conferma della chiusura di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.
L’accesso ai residenti sarà sempre garantito fino alle aree immediatamente precedenti il cantiere.
Il ruolo del Comune
Pedemontana Lombarda è un’infrastruttura strategica di interesse nazionale, inserita nei programmi infrastrutturali dello Stato e della Regione Lombardia, la tratta C del progetto riguarda il territorio di Desio. Il 17 aprile scorso, presso la Prefettura di Monza e della Brianza, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la mitigazione degli impatti dei lavori delle tratte B2 e C di Pedemontana, promosso dal Prefetto Enrico Roccatagliata e da Regione Lombardia.
L’accordo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con i Comuni interessati (per il Comune di Desio vi prende parte Fabio Arosio, assessore al Controllo del Territorio e Sicurezza pubblica), il coordinamento tra enti per affrontare con tempestività eventuali criticità e il monitoraggio costante dei flussi di traffico, della sicurezza stradale e della legalità nei cantieri.
Anche la Provincia di Monza e della Brianza ha confermato il proprio supporto, mettendo a disposizione risorse a favore delle Polizie Locali durante le fasi più intense dei lavori.
PedeLombarda Nuova, soggetto responsabile dell’opera, ha comunicato la messa in campo di alcune misure di accompagnamento ai lavori. Per il Trasporto pubblico locale l’attivazione di percorsi alternativi per le linee bus, con garanzia della continuità del servizio, per la mobilità ciclabile la pista ciclabile esistente sarà riproposta lungo la viabilità provvisoria tra le rotatorie di via Mazzini e via Milano e per l’illuminazione pubblica la viabilità provvisoria sarà dotata di un nuovo impianto di illuminazione, in linea con le richieste avanzate dal Comune per la sicurezza urbana.