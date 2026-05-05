I lavori di Pedemontana cambiano la viabilità

di garantire la massima conoscenza dei cambi di traffico e delle chiusure stradali nell’ambito dei lavori per la Tratta C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, il Comune di Desio Al finegarantire la massima conoscenza dei cambitraffico e delle chiusure stradali nell’ambito dei lavori per la Tratta C dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, il informa che nel periodo dall’11 al 18 maggio sono previste modifiche temporanee alla viabilità nella zona ovest della città.

Organizzazione del traffico

Le variazioni alla viabilità sono disciplinate da specifica ordinanza del Settore Polizia Locale del Comune di Desio , emanata il 28 aprile, necessaria per la gestione della sicurezza stradale sul territorio comunale, durante le fasi di cantiere. L’intervento prevede chiusure e deviazioni articolate in due fasi.

La Fase 1 va dalle 9 dell’11 maggio alle 6 del 12 maggio e determinerà la chiusura della rotatoria ovest di via Mazzini (tratto tra via Olimpiadi e via Varese) e la chiusura di via Carlo Alberto Dalla Chiesa (tratto tra via Milano e via Mazzini).

La Fase 2 andrà dalle 6 del 12 maggio alle 6 del 18 maggio e comporterà la chiusura di via Milano (tratto tra via Europa e via Como), di via Guido Rossa (tratto tra via Milano e via Due Palme) e la conferma della chiusura di via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’accesso ai residenti sarà sempre garantito fino alle aree immediatamente precedenti il cantiere.

Il ruolo del Comune

di interesse nazionale, inserita nei programmi infrastrutturali dello Stato e della Regione Lombardia, la tratta C del progetto riguarda il territorio di Desio . Il 17 aprile scorso, presso la Prefettura di Monza e della Brianza, è stato sottoscritto un Pedemontana Lombarda è un’infrastruttura strategicainteresse nazionale, inserita nei programmi infrastrutturali dello Stato e della Regione Lombardia, la tratta C del progetto riguarda il territorio. Il 17 aprile scorso, presso la PrefetturaMonza e della Brianza, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la mitigazione degli impatti dei lavori delle tratte B2 e C di Pedemontana , promosso dal Prefetto Enrico Roccatagliata e da Regione Lombardia.

L’accordo prevede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con i Comuni interessati (per il Comune di Desio vi prende parte Fabio Arosio, assessore al Controllo del Territorio e Sicurezza pubblica), il coordinamento tra enti per affrontare con tempestività eventuali criticità e il monitoraggio costante dei flussi di traffico, della sicurezza stradale e della legalità nei cantieri.

Anche la Provincia di Monza e della Brianza ha confermato il proprio supporto, mettendo a disposizione risorse a favore delle Polizie Locali durante le fasi più intense dei lavori.