Idea studentato nell'ex Olivetti, se ne parla in Consiglio comunale

"Habemus studentato", forse. Nella settimana che si è appena conclusa e che ha portato all’elezione del nuovo pontefice Leone XIV era d’obbligo utilizzare la famosa frase latina, questa volta però in salsa tutta arcorese, e che riguarda uno degli edifici simbolo della città, che si trova in pieno centro e che ormai da troppi anni aspetta una destinazione d’uso.

Come avrete già intuito stiamo parlando dell’ex scuola Olivetti di via Umberto I, ad Arcore. L’immobile che si trova davanti ai Giardini Ravizza, utilizzato prima come biblioteca e poi come scuola fino agli inizi del Duemila, si trova in uno stato di abbandono da parecchi anni. L’unico intervento di riqualificazione riguarda il rifacimento del tetto (ancora in corso) grazie a fondi stanziati dal precedente esecutivo di centrosinistra guidato da Rosalba Colombo.

Se ne parla venerdì in Consiglio comunale

Dunque l’ex Olivetti, nelle intenzioni dell’Esecutivo di centrodestra guidato da Maurizio Bono, potrebbe diventare uno studentato attraverso un project financing, cioè grazie all’intervento di capitali privati che potrebbero ristrutturare e gestire direttamente la struttura. Stiamo parlando di una residenza universitaria dedicata all'accoglienza e all'alloggio degli studenti. In realtà chiamarlo così sarebbe riduttivo. Infatti nelle intenzioni dell’Esecutivo c’è la ferma intenzione di ospitare, nell’ex scuola, non solo studenti ma anche lavoratori che necessitano di alloggi temporanei.

Per questo progetto sono stati stanziati 50mila euro, come sottolineato dall’assessore al Bilancio Serenella Corbetta che ha voluto illustrare nei particolari, in una intervista esclusiva rilasciata al Giornale di Vimercate, la variazione di bilancio che verrà discussa durante il Consiglio comunale convocato per venerdì sera di questa settimana che si preannuncia come uno dei più importanti di tutta la legislatura soprattutto per il fatto che arriva a poco meno di due anni dalla prossima scadenza elettorale. Tradotto per i non addetti ai lavori: gli investimenti programmati serviranno a fare da volano per il centrodestra per la prossima campagna elettorale.

"Anche un libro sulla Villa Borromeo"

"Le uscite importanti sulla parte corrente riguardano la cultura, in particolare la pubblicazione di un libro sulla storia di Villa Borromeo (15mila euro), spese varie per l’organizzazione di mostre e lo stanziamento di oltre 50mila euro alla Proloco per l’organizzazione dello “Street Festival” - ha sottolineato l’assessore Corbetta - Abbiamo anche deciso di acquistare i parcometri che attualmente sono ancora a noleggio (102mila euro) e prevediamo importanti stanziamenti per incarichi professionali nel settore lavori pubblici".

La voce sicuramente più importante, dicevamo, riguarda l’incarico professionale per 50mila euro riguardante l’ex Olivetti.

Studentato nell’ex Olivetti

"Abbiamo commissionato uno studio di fattibilità e sostenibilità sulla destinazione dell’edificio di via Umberto I - ha continuato Corbetta - Noi riteniamo che l’individuazione della funzione più consona sia quella dello studentato. In realtà, per sgombrare subito il campo da equivoci, non stiamo parlando di un dormitorio, anzi. Il termine giusto sarebbe residenza temporanea con annessi servizi. L’immobile si presta sicuramente perchè, se noi guardiamo i bandi del Pnrr che danno un’idea di quello che serve ai giovani, noi abbiamo tantissimi poli universitari, nel raggio di una ventina di chilometri oltre a due stazioni, che chiedono alloggi per i loro studenti. Questa destinazione potrà portare in serbo nuova linfa e vita al centro cittadino che così, di conseguenza, vedrà la nascita di nuovi servizi. Non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di una città grande ma che invecchia sempre più e secondo noi questa potrebbe essere l’idea vincente".

L'incarico professionale

L’incarico professionale non prevede la redazione di un progetto concreto ma, bensì, di una analisi di fattibilità dell’ipotesi studentato.

"Il professionista ci dovrà dire innanzitutto se l’ipotesi messa nero su bianco da noi potrà essere di interesse in una struttura di questo tipo - ha continuato l’assessore - E poi vogliamo capire quanti alloggi si potranno realizzare e verificare la possibilità di trovare interlocutori privati che abbiano intenzione di ristrutturare e gestire lo studentato. Insomma permettetemi una battuta: non vogliamo procedere come ha fatto la precedente Giunta Colombo che è partita con la ristrutturazione di Villa Borromeo senza avere un’idea della destinazione finale della montagnola".

L'avanzo di amministrazione

Tra le altre voci in uscita, che riguardano l’applicazione di gran parte dell’avanzo di amministrazione accumulto in questi anni, un vero tesoretto, troviamo il rifacimento della tensostruttura di via San Martino per 80mila euro (verrà sostituito il materiale di copertura della struttura sportiva), la sostituzione dei corpi illuminanti del municipio (90mila euro) e la sostituzione della canna fumaria della scula di via Edison per 60mila euro.

Capitolo Hangar

Importanti novità anche per il capitolo Hangar, infatti l’Esecutivo ha confermato lo stanziamento di più di 6 milioni di euro (di cui 2 arriveranno da Regione Lombardia e altri 2 direttamente da Devero come opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione delle Torri). Stiamo parlando di un progetto che prevede la sistemazione dell'ex aviorimessa attraverso la riqualificazione dell’Hangar (bene dismesso e di interesse storico) per creare spazi destinati alla formazione, spazi museali e spazi per la ristorazione. Gli interventi comprendono il consolidamento strutturale dell’edificio, il restauro delle facciate e la realizzazione di tutti gli impianti. Sarà inoltre attivato un polo formativo di alta specializzazione per formazione professionalizzante. E sarà realizzato uno spazio espositivo finalizzato a diventare un polo attrattivo e culturale, luogo di incontro per la comunità arcorese, nonché per gli appassionati di motociclismo. Altri 100mila euro verranno destinati per il rifacimento del tetto della biblioteca che necessità di interventi a causa delle infiltrazioni d’aqua. Infine chiudono il corposo pacchetto di interventi le voci riguardanti la sicurezza: l’acquisto di telecamere di sorveglianza per 150mila euro e l’acquisto di T-Red (dispositivi di registrazione delle infrazioni semaforiche) per 110mila euro.

Rimane l’ultimo investimento importante che riguarda la sistemazione del cimitero (a seguito del cedimento di alcune solette prima di Natale) per il quale sono stati stanziati 140mila euro.