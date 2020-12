A Desio il 23 dicembre le favole di Natale sono su Zoom, InziFinzi è l’iniziativa natalizia offerta dalla Biblioteca civica di piattaforma online, in programma mercoledì 23 dicembre 2020 alle 15, con replica alle 16.30. Per prenotarsi, occorre chiamare il numero 0362392317 oppure inviando una mail a è l’iniziativa natalizia offerta dalla Biblioteca civica di Desio , una narrazione dedicata a bambini e genitori in diretta dalla Biblioteca sulla nota, in programma. Per prenotarsi, occorre chiamare il numerooppure inviando una mail a desio.ragazzi@ brianzabiblioteche.it . Sarà poi inviato un link per il collegamento.

Favole di Natale online

Inzifinzi é una racconto che viene da lontano, ambientato un mondo fantastico: il cielo di una grande città. Una bella storia che parla con stile ed umorismo ai bambini di oggi. La barba bianca di Babbo Natale é sparita, a dicembre si portano i regali e Nataniele Natale non potrà fare le consegne senza barba! Il nostro eroe, piange calde lacrime sulla spalla di un Angelotto Poliziotto chiamato da Mamma Nataniela per risolvere il caso. Per fortuna Gnoccolino Natalino, il figlio più piccolo della Famiglia Natale, troverà il modo di convincere Inzifinzi Re dei Topolini a dirigere le ricerche, e come richiede la tradizione, il lieto fine é assicurato.