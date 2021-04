Il campo sportivo di Molinello assegnato in via temporanea

Il campo sportivo Po2 di Cesano Maderno, nel quartiere Molinello, è stato affidato temporaneamente alla società Molinello Calcio. Lo comunica l’Amministrazione comunale in una nota ufficiale. L’accordo in attesa dell’assegnazione definitiva.

Il campo sportivo di Molinello assegnato

Campo sportivo Po2: dopo gli importanti lavori di riqualificazione della struttura, l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha siglato con la società Molinello un accordo per il suo utilizzo fino alla fine di giugno. L’accordo è temporaneo, in attesa dell’assegnazione definitiva prevista entro i primi di luglio.

Le parole dell’assessore

L’assessore allo Sport, Pietro Nicolaci, commenta così l’iniziativa: “L’intesa momentanea con la società Molinello risponde ad un duplice obiettivo: concedere la struttura a chi l’ha finora utilizzata, consentendo, con tutte le precauzioni e nel rispetto dei provvedimenti delle autorità sanitarie, che gli sportivi vi si possano allenare; inoltre, fare in modo che il nuovo campo venga usato, in considerazione del fatto che prima del collaudo sono previsti almeno 50 giorni di utilizzo”.

Intervento da 300mila euro

Il campo sportivo Po2 è stato completamente riqualificato con un impegno a 360 gradi e con risorse di cui si è fatta interamente carico l’Amministrazione comunale. Costo complessivo dell’intervento: 300mila euro. Il campo è in erba sintetica. Sono stati posati 6mila metri quadrati di nuovo tappeto verde di ultima generazione e si è intervenuti in particolare sulla parte sottostante per il drenaggio dell’acqua. È stato rivisto l’impianto di irrigazione con la realizzazione di una vasca primaria di raccolta d’acqua per agevolare e rendere sostenibili le necessarie operazioni di irrigazione. È stato sistemato tutto il sistema raccolta acque, con nuove caditoie perimetrali al campo e pozzi perdenti a cascata. Nuove le protezioni a fondo campo, le panchine, le porte, la recinzione. È stata sistemata la tribuna a gradoni. Anche il campetto accanto al campo principale è stato riqualificato. Previste anche la riqualificazione degli spogliatoi, con l’ipotesi di pannelli solari sul tetto, e la trasformazione a led dell’illuminazione del campo.