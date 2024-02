Il centrodestra villasantese chiede la revoca dell'adozione della variante del Piano di governo del territorio

Clamoroso a Villasanta, la civica di centrodestra "Villasanta Civica" capitanata dal candidato sindaco Gianbattista Pini chiede all'Amministrazione comunale di centrosinistra guidata da Luca Ornago la revoca dell'adozione del Pgt di Villasanta, avvenuta due settimane fa in Assise, la convocazione di un consiglio comunale urgente e la convocazione di una nuova vas per il Pgt.

La vicenda

Il motivo: un insolito appunto apparso all’interno del documento di sintesi di Vas (Valutazione ambientale strategica) della variante generale al Pgt pubblicato nei giorni scorsi sul sito internet del Comune che contiene una frase ("Questo per salvare Wwf e Legambiente") che, secondo Pini, violerebbe i principi di imparzialità, di buon andamento e di trasparenza della Pubblica amministrazione.

In poche parole secondo il leader del centrodestra quella frase potrebbe significare la volontà dell’Esecutivo di non pronunciarsi sulle istanze presentate proprio da Legambiente e Wwf per non creare contrasti. Associazioni ambientaliste che, ricordiamo, chiedevano la realizzazione di un polo ferro/gomma all’interno dell’ex Lombarda petroli. Un progetto che invece l’Esecutivo ha sempre osteggiato.

Il "refuso" incriminato

Il documento, pubblicato sul sito internet del Comune, a pagina 5 recita testualmente: "Questo per salvare Wwf e Legambiente".

Nei giorni scorsi il centrodestra era andato all'attacco attraverso una nota stampa diramata dallo stesso candidato sindaco.

"Evidenziamo l’assoluta gravità di tale espressione che manifesta una violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza che devono connotare qualsiasi provvedimento della pubblica amministrazione - ha sottolineato Pini - Tale frase assume un carattere confessorio in quanto tradisce l’intento dell’attuale amministrazione di favorire e/o privilegiare alcuni soggetti rispetto ad altri. Va precisato che Wwf e Legambiente, pur essendo associazioni che perseguono scopi e fini meritevoli e comunque leciti, rappresentano associazioni “di parte” e non sono enti pubblici. L’ assenza di imparzialità dell’azione amministrativa di questa Giunta induce, necessariamente, a riflessioni, da approfondire compiutamente, e che potrebbero incidere sulla validità/legittimità dell’intero iter di approvazione della Variante al Pgt".

La nota dell'Amministrazione comunale

A fare chiarezza sull’accaduto era intervenuta l’Amministrazione comunale con una breve nota stampa.

"Come del tutto evidente trattasi di mero refuso - aveva dichiarato l’Esecutivo nei giorni scorsi - Ne è prova la mancanza di relazione logica fra la frase e il testo precedente/successivo. La nota, rimasta per puro errore materiale, è parte di un appunto di lavoro più ampio, riferito a tutti i contributi pervenuti e finalizzato a suddividerli tra soggetti privati e associazioni. Alla suddetta porzione di nota non può essere pertanto assegnato un significato letterale, tanto meno derivante da atteggiamenti di imparzialità, come peraltro dimostrano gli atti formali emessi dalle Autorità".

Una spiegazione che non ha convinto Pini

Una spiegazione che, però, non aveva convinto Pini.

"Una spiegazione che non fa che peggiorare le cose - aveva ribattuto Pini - Sostenere che trattasi di un "refuso" conferma ulteriormente l'azione illegittima e gravemente parziale posta in essere dalla Giunta. E' del tutto evidente che la "nota" in oggetto non doveva comparire. Ma è comparsa. Non rendersi conto di tale gravità e cercare di ridurre il tutto a "refusi" o cercare di "aggrapparsi" a "significati letterali", ecc.. è un patetico tentativo di minimizzare un comportamento di estrema gravità".

La mozione presentata dal gruppo Villasanta Civica in Assise

Una polemica che ha visto in queste ore i consiglieri di Villasanta Civica Antonio Ubiali, Massimo Casiraghi, Antonio Cambiaghi e Federico Cilfone a presentare una mozione per il prossimo Consiglio comunale.

Un documento attraverso il quale i quattro consiglieri chiedono al sindaco Luca Ornago la convocazione urgente del Consiglio Comunale sulla seguente mozione: procedere alla revoca della deliberazione del Consiglio comuanale di adozione della variante al Pgt e la revoca della dichiarazione di sintesi della Vas avente ad oggetto la valutazione ambientale strategica della variante al Pgt. Il centrodestra chiede di procedere ad una nuova fase di Vas per consentire all'Amministrazione comunale di rispondere e contro dedurre nel merito a tutte le istanze ed osservazioni Vas presentate.