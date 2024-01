"Villasanta civica" entra in Consiglio comunale e attacca a testa bassa il centrosinistra

Il centrodestra si unisce anche nell'assise villasantese: nasce il gruppo consiliare Villasanta Civica che sostiene la corsa dell'avvocato Gianbattista Pini a sindaco.

La fusione dei gruppi consigliari in un unico soggetto è stata decretata ufficialmente stamattina, sabato 27 gennaio 2024, nella conferenza stampa ad hoc organizzata in Villa Camperio. Al tavolo dei relatori c'erano, oltre al candidato sindaco della coalizione Pini anche i consiglieri comunali Massimo Casiraghi, Antonio Cambiaghi, Federico Cilfone e Antonio Ubiali. Il ruolo di capogruppo verrà affidato proprio a quest'ultimo.

"Fusione come frutto di un percorso condiviso"

"La fusione in un unico gruppo è il frutto di un percorso che ha preso il via già al momento della nascita dell’associazione Villasanta Civica – ha spiegato Massimo Casiraghi, che già da mesi ha annunciato la fine del percorso politico per la lista che porta il suo nome, rientrando nel gruppo di Fratelli d’Italia – un progetto che non cancella nessuno, tantomeno nessun partito ma che vede coinvolte molte anime del centrodestra cittadino unite a una forte componente civica di cambiamento. Un percorso che ha saputo trovare la convergenza nella scelta del candidato sindaco di Villasanta, Gianbattista Pini, oltre che nei contenuti programmatici amministrativi. Abbiamo stabilito che il capogruppo sarà Antonio Ubiali sopratutto per via del sua grande esperienza maturata in questi anni".

"Abbiamo iniziato il nostro lavoro dalla Caporetto del centrodestra del 2019"

"Sono stati cinque anni difficili ma che ci hanno arricchiti quelli trascorsi in Consiglio comunale - ha sottolineato Ubiali - Ricordo a tutti che abbiamo iniziato il nostro impegno nel 2019, dopo la Caporetto delle elezioni di quell'anno che premiarono il centrosinistra con un dato impietoso, infatti il 60% di villasantesi scelsero Ornago, mentre noi riuscimmo a raccogliere il 29% dei consensi. In questi anni ci siamo battuti su molti temi sentiti dalla cittadinanza: dai probemi della Tagliabue gomme alla richiesta della convocazione della commissione di controllo della Rsa soprattutto alla luce delle tante persone decedute durante la pandemia. Abbiamo chiesto che i neonati venuti alla luce durante gli anni del Covid fossero aiutati economicamente dal Comune, abbiamo sfatato la realizzazione del campus sportivo accanto al Gigante e ci siamo battuti per la riapertura dell'ambulatorio di San Fiorano. Solo alcuni esempi ma potrei farne altri. In realtà le nostre battaglie sono state prese in considerazione dall'Amministrazione che però ha cercato di insabbiarle e di ritardarne il compimento pratico. Grazie a queste battaglie l'opinione pubblica ha percepito che qualcosa non andava in questa Giunta, andando oltre la coltre fumogena della propaganda da tanti organi di informazione che lavorano per il re di Prussia Luca Ornago".

Le primarie del centrosinistra

Non potevano mancare riferimenti alle primarie del centrosinistra che si celeberranno domani, domenica 28 gennaio, e che vedranno contrapposti Laura Varisco e Lorenzo Galli.

"Per quanto ci riguarda non abbiamo preferenze su chi sarà il nostro competitor - ha dichiarato Pini - Posso solo dire che conosco Laura Varisco e la reputo una donna intelligente e molto preparata nel suo ruolo di insegnante. Però voglio dire che ci sono alcuni aspetti che non mi sono piaciuti di questa campagna elettorale. Nelle cassette della posta e sui social ho trovato slogan del tipo: scegli il tuo sindaco. Ma non è vero, casomai scegli il candidato sindaco del centrosinistra. La gente non va ingannata in questa maniera, come in tutte le cose ci vuole un certo stile. Purtroppo noto un atteggiamento molto arrogante da parte di Cittadini per Villasanta ma non è una novità, basta guardare come viene portata avanti la macchina amministrativa in Comune. Tra l'altro non lo dico solo io, ma anche l'ex sindaco Mario Erba".

"I video dei candidati alla primarie del centrosinistra semplicemente imbarazzanti"