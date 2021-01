Il Comune di Lentate sempre più digitale, presto online le prenotazioni e l’accesso con Spid. il sindaco “Siamo in anticipo sui tempi rispetto al decreto semplificazione”.

Il Comune di Lentate sempre più digitale

Il Comune di Lentate sul Seveso prosegue nel proprio percorso di digitalizzazione. Durante questi mesi di lockdown, l’Amministrazione ha dato una spinta alla propria transizione digitale con l’obiettivo di migliorare il rapporto con i cittadini ed offrire servizi sempre più efficienti, utili e inclusivi.

Molti i vantaggi legati alle soluzioni Software adottate, quali ad esempio il ripensamento digitale dei processi, un aumento dell’efficienza interna, risparmi economici, flessibilità e scalabilità dei sistemi, il tutto a vantaggio dell’utenza.

“In anticipo sui tempi rispetto al decreto “Semplificazione e innovazione digitale” – che prevede l’avvio dei processi di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 – il nostro Comune sta mettendo in atto tutte le attività che consentiranno ai cittadini di poter fruire di molti più servizi, a partire da quelli dell’ufficio anagrafe, in modo efficiente e attraverso canali digitali a loro dedicati. Un obiettivo al quale tengo particolarmente”, ha dichiarato il Sindaco Laura Ferrari.

presto online le prenotazioni e l’accesso con Spid

Già avviati i servizi legati a pagoPA per eseguire facilmente, via smartphone e PC, i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione mentre sono in fase di attivazione progetti quali la possibilità di prenotare appuntamenti online con l’Ente e presentare le proprie istanze tramite il portale web nonché, in anticipo rispetto alle scadenze nazionali, anche l’adesione a IO app e l’avvio del sistema SPID che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi autenticandosi in modo univoco, semplice e sicuro.

TORNA ALLA HOME