La Giunta di Lentate perde un altro pezzo, via l’assessore alla Cultura

La Giunta di Lentate perde un altro pezzo: si tratta di Paola Bencini, assessore alla Cultura e agli Eventi.

La notizia non è ancora stata ufficializzata, ma nei giorni scorsi è piombata come un fulmine a ciel sereno, dato che non c’erano state avvisaglie. Un ruolo, quello da assessore esterno, che la 46enne di Briosco, titolare dello storico bar Bencini a Inverigo, ricopre dal 9 aprile 2018, andando a rimpolpare la Giunta che nel dicembre 2017 aveva perso un pezzo con l’allora assessore al Bilancio Alessandra Bernini, che se ne era andata «per motivi personali». Alla Bencini il sindaco Ferrari aveva assegnato la delega alla Cultura, prima in capo all’assessore leghista Patrizia Del Pero (a cui era rimasta l’Istruzione), che pochi mesi dopo (esattamente il 18 ottobre) era stata «silurata» (LEGGI QUI L’ARTICOLO).

