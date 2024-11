Il Consiglio comunale di Limbiate ricorda «Lillo», al suo posto entra Luzza. Il neo consigliere: «E' stato un esempio di umanità e dedizione. Oltre al dispiacere sento un senso di responsabilità enorme»

Avvicendamento in Forza Italia

L’emozione di diventare consigliere comunale per la prima volta ma anche il profondo dispiacere di aver perso un amico, del quale ora raccoglie con orgoglio l’eredità politica e morale. Avvicendamento sui banchi di Forza Italia in Consiglio comunale a Limbiate: Domenico Luzza è subentrato a Nicola Rotolo, per tutti Lillo, venuto a mancare il 3 novembre a 69 anni.

"Esempio di umanità e dedizione"

«Lillo non era soltanto un consigliere di pace, era soprattutto una guida, un esempio di umanità e dedizione - ha ricordato Luzza - Il suo impegno era qualcosa che percepivi profondamente, era sempre volto all’ascolto, con attenzione e rispetto, senza esitare mai nell’aiutare chi aveva di fronte. Si metteva al servizio della nostra comunità e non solo, con una passione e una forza che in poche persone hanno. E’ per questo che oggi, oltre ad dispiacere, sento un senso di responsabilità enorme».

Fiori e un minuto di silenzio

Per ricordare Rotolo, i consiglieri si sono alzati in piedi per osservare un minuto di silenzio ed è stato deposto un mazzo di fiori a nome di tutto il Consiglio comunale nel posto in Aula dove è stato seduto per tanti anni.

Impegno nel ricordo dell'amico scomparso

Luzza cercherà di onorare al meglio l’impegno di consigliere nel solco tracciato dal suo predecessore.

«Chiunque abbia avuto il privilegio di lavorare accanto a lui potrà sicuramente capire quanto sia impegnativo essere alla sua altezza. Lillo aveva centrato in pieno quelli che devono essere gli obiettivi di chiunque si impegni in politica: tra questi rispetto, trasparenza e integrità» ha ricordato Luzza, che in ricordo dell’amico forzista ha fatto alcune promesse.

Le promesse di Luzza

«Prometto di svolgere il mio lavoro con impegno, passione e serietà ogni giorno - ha continuato il neo consigliere - Sarò sempre aperto al dialogo, cercherà di portare contributi positivi al mio gruppo politico, con l’obiettivo di migliorare quegli aspetti che ad oggi risultano meritare particolare attenzione. E soprattutto prometto di dimostrare a tutte le persone che mi hanno sostenuto dandomi fiducia, di meritare questa opportunità!»

Stimato da tutti

Consiglieri di maggioranza, opposizione e il sindaco Antonio Romeo hanno ricordato Lillo con affetto e stima, per il tempo che ha dedicato al suo quartiere, il Molino e all’intera comunità e per il suo modo di fare politica stando sempre in mezzo alle persone.